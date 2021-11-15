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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتبادل الخبرات حول مكافحة تجارة الأسلحة..

أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليات دورة البرنامج الأورومتوسطي ..صور

جانب من الصور
جانب من الصور

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية فعاليات الدورة التدريبية فى مجال (الاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة) خلال الفترة من (7 –11/11/2021) بمشاركة فاعلة ومتميزة لعدد (16) مشاركاً يمثلون (4) دول عربية هى (مصر –الأردن – فلسطين – لبنان) .. وقد حاضر فى الدورة عدد (6) من الخبراء الأمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار خمسة أيام.
  
يأتى تنظيم هذه الدورة التدريبية فى إطار برنامج التعاون الأمنى التدريبى الأورومتوسطى للشرطة.. والذى يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة إعتماداً على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الإستراتيجى بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية فى الدول المشاركة فى المشروع وبين الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى ووكالات الإتحاد الأوروبى.

وقد شهد برنامج الدورة التدريبية تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة واستعراض أفضل الممارسات الدولية فى التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليان ، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولى والإتحاد الأوروبى فى القدرات المؤسسية والتنظيمية التى تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.

اختتمت فعاليات الدورة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية وإستعراض القدرات التدريبية والبنية اللوجستية التى كانت محل تقدير منهم .. كما أشاد كافة المشاركون فى الدورة بحفاوة الإستقبال والإستضافة التى لاقوها، وبكافة الإمكانيات التى تم توفيرها لهم خلال مجريات الدورة ، والتى إنعكست على إخراج فعالياتها على النحو المنشود .

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون الدولى الأمنى مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية.

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