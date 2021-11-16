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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات | غرفة أبوظبي تنظم ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية في إكسبو 2020

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية، ونمو الأعمال في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع كل من سوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة بشكل دوري ضمن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إن الورشة شهدت، حضور وتفاعل ما يزيد على 40 مشاركاً من الملحقين التجاريين ونخبة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، المعنيين والمهتمين بقطاع خدمات التكنولوجيا المالية، والتعرف على آفاق الأعمال الجديدة والمبتكرة فيه، وفي قطاعات تجارية أخرى تشكل مجالات خصبة للاستثمار في إمارة أبوظبي.

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وقدمت الورشة عرضاً وافياً حول الفرص التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، واستعراض العوامل التي تعزز مرونة القطاعات الاقتصادية في الإمارة وسمات بيئتها الاستثمارية المتميزة، وتسارع وتيرة النمو المتصاعد لأسواقها، وغيرها من المزايا التنافسية التي تجعل منها منافساً قوياً على مختلف الصعد.

 

كما قدم كل من سوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية عروضاً تقديمية حول خدماتهم المختلفة.

 

وسلطت ورشة العمل الضوء على فرص خدمات التكنولوجيا المالية، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد صاحبة المراكز الأولى في احتضان هذا المجال دوليا، فضلاً عن دعم حكومة الإمارات للعديد من المبادرات التي تدفع إلى تعزيز نمو النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى أنه يعمل في الإمارات عدد كبير من الشركات الاستثمارية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يعتبر تنامي هذا القطاع الحيوي أحد أهم الأهداف ضمن رؤية الإمارات لعام 2021، الرامية إلى تحويل الدولة إلى مقر رائد في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

 

وركزت الورشة على المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي ضمن مجالات هذه الابتكارات، وذلك بسبب البنية ​​التحتية التكنولوجية القوية، وأيضاً جهود حكومة أبوظبي الدؤوبة والحثيثة لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية.

 

وبينت ورشة العمل الأهمية الكبيرة لقطاع التكنولوجيا المالية والفرص الكبيرة والحقيقية التي يتيحها والتي قد تجعل منه ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على مستوى العالم.

 

واختتمت ورشة العمل بفتح الحوار والمناقشات بين الحضور، وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات في قطاع الأعمال.

 

جدير بالذكر أن غرفة أبوظبي وضمن مشاركتها في فعاليات الحدث العالمي إكسبو 2020، تنظم بشكل دوري ورش عمل وفعاليات اقتصادية مختلفة، تعمل الغرفة من خلالها على توطيد أواصر علاقاتها المثمرة مع مجتمعات الأعمال والشركات في دول العالم ورصد فرص التوسع المستقبلي في أسواقها.

خدمات التكنولوجيا المالية مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات سوق أبوظبي للأوراق المالية

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