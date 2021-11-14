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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات | وزارة الطاقة والبنية التحتية تشارك بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول

وزارة الطاقة والبنية
وزارة الطاقة والبنية التحتية

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" الذي ينعقد هذا العام حضورياً في الفترة بين 15 إلى 18 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فإن الوزارة تعتزم خلال مشاركتها تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي إضافة إلى مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي وكان آخرها إطلاق مبادرتها الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وذلك قبل أيام مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي استضافته مدينة غلاسكو الإسكتلندية مؤخراً.

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كما تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة التي تمثل نهجاً شاملاً للعمل المناخي وستساهم في خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعد أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 ومبادرات الإمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" يعتبر منصة عالمية توفر مساحة واسعة لمناقشة القرارات الرئيسية المرتبطة بقضية التغير المناخي خاصة وأن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وأحد أهم القضايا المحورية على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف " مع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها نؤكد مجدداً التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق نتائج ملموسة في العمل المناخي".

يذكر أن "أديبك 2021"يحظى بمشاركة أكثر من 32 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم وهو رقم قياسي لمنتدى الطاقة العالمي الأكبر والأكثر نفوذاً .. فيما تتضمن فعاليات الحدث أكثر من 160 جلسة تجمع ما يزيد على 1100 من المتحدثين البارزين إلى جانب 6 مؤتمرات رئيسية فضلاً عن تسجيل 9500 مندوب في المؤتمر.

كما يستضيف الحدث أكثر من 110 دولة ممثلة في المعرض إضافة إلى مشاركة 26 جناح دولة و34 شركة وطنية و17 شركة عالمية ليصل إجمالي الشركات العارضة إلى 1824 شركة تعمل وتقدم خدمات في قطاع النفط والغاز.

 

اقتصاد الامارات وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات معرض أبوظبي الدولي للبترول اخبار الخليج التغيير المناخي

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