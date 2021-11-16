يعد التواجد في اتحاد طلاب جامعة عين شمس من العمل العام الذي يهم كثير من الطلاب ويكون سببًا في تأهيلهم على التواجد بشكل كبير عقب التخرج.

وفي هذا السياق؛ ينشر موقع "صدى البلد" جدول ومواعيد انتخابات اتحاد الطلاب جامعة عين شمس 2021- 2022؛ بعدما اعتمده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، للعام الدراسي الحالي.

انتخابات اتحاد الطلاب جامعة عين شمس 2021- 2022

وينطلق سباق انتخابات اتحاد الطلاب جامعة عين شمس يوم 18 نوفمبر بفتح باب الترشح لها.

وإليكم جدول ومواعيد انتخابات اتحاد الطلاب 2021- 2022:

18 نوفمبر 2021: فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة.

21 نوفمبر 2021: إعلان الكشوف الأولية للمترشحين في الانتخابات.

22 نوفمبر 2021: استقبال الطعون لمن لم يتمكنوا من الدخول في سباق الانتخابات.

24 نوفمبر 2021: الإعلان عن الكشوف النهائية للمترشحين في انتخابات اتحاد الطلاب.

25 نوفمبر 2021: بدء الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

28 نوفمبر 2021: انطلاق الجولة الأولى في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.

28 نوفمبر 2021: فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات.

28 نوفمبر 2021: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب.

29 نوفمبر 2021: جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات اتحاد الطلاب.

30 نوفمبر 2021: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم في مختلف الكليات.

1 ديسمبر 2021: عقد انتخابات رئاسة الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد في مختلف الكليات.

2 ديسمبر 2021: انتهاء انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف الكليات بالجامعات.