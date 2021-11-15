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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المتحف الكبير يستقبل كنوز الملك توت عنخ آمون

صدى البلد

صرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بأن المتحف المصري الكبير استقبل ٥٢ قطعة أثرية ضخمة و١٦ قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، تضم مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر.

 

من جانبه أوضح الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أن القطع الأثرية وصلت بأمان وسط تأمين من شرطة السياحة و الآثار والنجدة وهي تتكون من ٥٢ قطعة أثرية ضخمة من الآثار الثقيلة التي سيتم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف.

 

وأوضح أنه من أهم هذه القطع مجموعة من التماثيل تصور الملك سنوسرت الأول في الوضع الأوزيري وتابوت من الحجر الجيري لشخص يدعي أحمس بن بسماتيك والذي عثر عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بالإضافة إلى تابوت مصنوع من الألباستر  للملكة حتب حرس  من عصر الدولة القديمة وتمثال من الجرانيت الوردي للإله سرابيس.

 

وأضاف أن الـ١٦ قطعة الخاصة بكنوز الملك الشاب تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر والتي يتم الآن تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون، وفقاً لسيناريو العرض المقرر مسبقاً.

 

تغليف القطع

بدوره أشار الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إلى أنه قبل تغليف وتعبئة هذه القطع قام فريق العمل من المرممين بأعمال التوثيق العلمي والأثري لها وعمل تقرير عن كل قطعة لمعرفة حالتها، كما تم تنظيفها ميكانيكياً وتدعيمها وتقوية بعضها، وذلك تحت الإشراف الكامل لفريق العمل من  المتحف المصري الكبير والمجلس الأعلى للآثار.

 

وأضاف أنه تم تغليف القطع بالطرق العلمية المتبعة وبإستخدام مواد تغليف آمنة كما تم وضع القطع داخل صناديق خشبية مبطنة من الداخل بالفوم المقوي.

 

ولفت إلى أنه يتم الآن ترميم وصيانة القطع الثقيلة بمعمل ترميم الآثار الثقيلة، تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى قاعات العرض الرئيسية ووضعها في أماكن عرضها النهائي.


 

المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون اللواء عاطف مفتاح المشرف العام المتحف المصري

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