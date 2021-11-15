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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية توضح فائدة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم

النائبة هالة أبوالسعد
النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن الدولة تبذل قصاري جهدها في الوصول لأعلي معدلات التنمية الإقتصادية بالرغم من وجود جائحة كورونا، لافتة إلي أن خطة تنمية الاستثمار أحد أهم أولويات القيادة السياسية في الفترة الراهنة.

و أضافت " أبوالسعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة إنهاء المنازعات الضريبية مع المستثمرين خارج المحاكم تعتبر من أهم التوجيهات التي اصدرها الرئيس السيسي لدعم هذه الفئة، بجانب مساهمتها في فتح فرص استثمارية جديدة تعزز من إيرادات المنظومة الضريبية.

وعن توصياتها لدعم المستثمرين المتعثرين، أشارت وكيل لجنة المشروعات، إلي أن تقدمت خلال دور الإنعقاد الحالي بمشروع قانون بالتجاوز عن الجزاءات الضريبية فيما يخص تأخيرات السداد، لافتة أن حال إقرار مشروع القانون سيكن له أثر ايجابي علي نشاط المستثمرين في مصر.

وتابعت النائبة، تحظي فئة المستثمرين بدعم واهتمام كبير من الرئيس السيسي وذلك إيمانا بدورهم الفعال في إحداث التنمية والتقدم بالمجتمع.

 

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وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.


قال الوزير، عقب لقائه بالسفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى والوفد المرافق له،: أتابع بنفسى جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف الحيوى والمؤثر فى تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.


أضاف الوزير، أننا نجحنا فى اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.


أشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا فى كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعى للاقتصاد المصرى.


حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العمانى الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذى لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجى لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالى لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانونى «أوبن تشانس».

المستثمرين الرئيس السيسي المشروعات الجزاءات الضريبية مشروع القانون كورونا

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