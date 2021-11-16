خلال المشاركة بفعاليات أديبك بالإمارات.. البترول تبحث التعاون مع الشركات العالمية.. استثمارات مرتقبة بقطاع النفط والغاز



وزير البترول:

مصر من أهم الدول عالميا فى تصدير الغاز الطبيعي المسال

تعاون مع " BB" البريطانية

جولة تفقدية للجناح المصرى بمعرض أديبك في أبوظبى

على هامش مشاركته فى فاعليات مؤتمر أديبك 2021 بأبو ظبى ، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة جلسة مباحثات مشتركة مع برنارد لوني رئيس شركة بي بي البريطانية لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نجاحات جديدة في انتاج البترول والغاز في ضوء الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوثيقة الممتدة بين قطاع البترول المصري وشركة بي بي.



وخلال اللقاء أوضح الملا أن الغاز الطبيعى أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز خاصة من حقول ريفين واوزوريس وساتيس وهارمتان ، و أنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام القادم.

وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين باعتباره مصدر للطاقة منخفض الكربون، والتي تتضمن العمل على انتاج الهيدروجين الازرق على المدى القصير والمتوسط ومن ثم انتاج الهيدروجين الاخضر على المدى البعيد، كما أشار الى مذكرات التفاهم التي تم توقيها مع كبرى الشركات العالمية للتعاون في مجال الهيدروجين. ووجه وزير البترول الدعوة لرئيس شركة بي بي لزيارة شركة كيما للأسمدة في أسوان كأول منشأة للأمونيا "الخضراء" في المنطقة تعمل منذ عام 1960 لأكثر من 30 عامًا، والتي تنتج الآن الأمونيا الزرقاء.

ومن جانبه أعرب برنارد لونى عن رغبة بى بى في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ الى الأسواق الأوروبية، كما شدد الطرفان على أهمية تأمين مصادر التمويل اللازمة والوصول الى التكنولوجيات التي تتيح ذلك التحول.



و تم الاتفاق على بحث فرص التعاون مع شركة بي بي لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة المنخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل أبردين وهيوستن، حيث أكدت الشركة رغبتها في التعاون في هذا الصدد مع الدول التي تتمتع بشراكة تاريخية معها مثل مصر، و أعرب رئيس شركة بي بي عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام القادم بمدينة شرم الشيخ، وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة محددة ليتم الإعلان عنها واطلاقها خلال القمة.



وأشار الملا الى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية المهارات للكوادر الشابة والمتميزة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، ووجه الشكر لشركة بي بي لمساهمتها ودعمها في نجاح النسخة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأكد رئيس شركة بي بي عن الاستمرار في دعم النسخة الثانية من البرنامج.



وأكد رئيس شركة بي بي على تطلعه لزيارة مصر خلال مشاركته في النسخة القادمة من مؤتمر ايجبس في فبراير 2022، مشيداً بحجم الإنجازات التي تمت على ارض الواقع في مختلف القطاعات في مصر، والتي شملت مشروعات الطرق، والبنية التحتية ووسائل النقل الحديثة، كما ثمن الجهود الحكومة المصرية في انشاء مصانع للقاحات فيروس كورونا المستجد.



حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وكريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال أفريقيا بشركة بى بى .

وتحدث المهندس طارق الملا متحدثاً رئيسياً فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان " ديناميكيات السوق الجديد فى عالم طاقة متغير " والتى ضمت الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتى والمدير العام ورئيس مجموعة أدنوك الإماراتية والمهندس سهيل محمد بن فرج المزروعى وزير الطاقة بدولة الإمارات، وسمو الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية و شرى هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعى بالهند و بافيل يوريفيتش سوروكين نائب وزير الطاقة بروسيا الاتحادية.



و استعرض الملا خلال كلمته أمام المؤتمر التحولات الإيجابية التي شهدها قطاع الغاز الطبيعى فى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى جعلتها واحدة من أهم الدول عالميا فى تصدير الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بمعدل يصل الى مليون طن خلال هذا الربع من العام.|

وأشار إلى أن نجاح مصر فى التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مصدرة له وتخطيها التحديات التى كانت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتبوء هذه المكانة خاصة وانها نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى عام 2018 بعد بدء الانتاج من حقل ظهر العملاق وعدد من حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ، مشيرا الى أن ما تحققه مصر من نجاحات فى مجال تصدير الغاز الطبيعى وتحقيق عائدات يدعمها بقوة للإستثمار فى مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف فى مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.



واضاف الملا أن تحقيق هدف التحول فى مجال الطاقة والحد من الإنبعاثات من أهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالمياً، مؤكدا أهمية استمرار تضافر الجهود عالميا واقليميا فى صناعة البترول والغاز نحو التحول فى مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذى يحقق هذا الهدف فضلا عن تبنى استخدام أحدث التكنولوجيات الرامية للوصول إلى أقل درجة من الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون.



وأكد الملا التزام مصر واستعدادها للتعاون والعمل المشترك مع الدول لتحقيق التحول فى مجال الطاقة، لافتا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 فى شرم الشيخ ، واستضافة الإمارات الشقيقة للقمة التالية فى العام الذى يليه يمثل فرصة جيدة للعمل سويا مع دول العالم من خلال مبادرات واقعية قابلة للتطبيق فى مواجهة التغير المناخى وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.



ويشارك قطاع البترول فى المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال الجناح المصرى والذى يضم عددا من شركات البترول المصرية لاستعراض الفرص الاستثمارية فى صناعة البترول والغاز وقدرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها والتوسع اقليمياً فى أنشطتها الخارجية .



وأجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية والوفد المرافق له بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2021" بالإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة فى مصر فى ظل تحقيقها لنتائج متميزة خلال الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات بما يحقق أهداف التنمية للجانبين .



وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة إينى والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه فيما يعد خطوة هامة فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.



وأضاف الوزير أن التوجه العالمى للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى فى كافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حالياً فى ضوء التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية التى تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ ، مشيراً إلى أهمية التعاون مع شركة إينى لاتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة فى مجال تنفيذ مشروعات تجميع وتخزين واستخدام الكربون CCUS وخفض انبعاثات الميثان وذلك ليتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 والذى ستستضيفه مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه أكد ديسكالزى على اعتزام إينى الإسراع فى تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الانتاج فى مصر خاصة فى ضوء التعاون المثمر بين الجانبين وتحقيق عدة اكتشافات جديدة خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثانى أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل والذى تنفذه إينى فى بريطانيا ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.

وأكد رئيس إينى على أهمية مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع شركة إيجاس للتعاون فى مجال الهيدروجين وتطلعه لتعزيز التعاون فى هذا المجال ، مشيراً إلى المشروع الجارى دراسته وتنفيذه حالياً فى شركة بتروبل لخفض انبعاثات الميثان ، وأعرب عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 مؤكداً على استعداد إينى لتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه الدورة



وأجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية والوفد المرافق له بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2021" بالإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة فى مصر فى ظل تحقيقها لنتائج متميزة خلال الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات بما يحقق أهداف التنمية للجانبين.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة إينى والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه فيما يعد خطوة هامة فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

