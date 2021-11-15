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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع " BB" البريطانية دعم التعاون المشترك

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء

على هامش مشاركته فى فاعليات مؤتمر أديبك 2021 بأبو ظبى ، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة جلسة مباحثات مشتركة مع السيد برنارد لوني رئيس شركة بي بي البريطانية لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نجاحات جديدة في انتاج البترول والغاز في ضوء الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوثيقة الممتدة بين قطاع البترول المصري وشركة بي بي.
وخلال اللقاء أوضح الملا أن الغاز الطبيعى أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز خاصة من حقول ريفين واوزوريس وساتيس وهارمتان ، و أنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام القادم.

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وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين باعتباره مصدر للطاقة منخفض الكربون، والتي تتضمن العمل على انتاج الهيدروجين الازرق على المدى القصير والمتوسط ومن ثم انتاج الهيدروجين الاخضر على المدى البعيد، كما أشار الى مذكرات التفاهم التي تم توقيها مع كبرى الشركات العالمية للتعاون في مجال الهيدروجين. ووجه وزير البترول الدعوة لرئيس شركة بي بي لزيارة شركة كيما للأسمدة في أسوان كأول منشأة للأمونيا "الخضراء" في المنطقة تعمل منذ عام 1960 لأكثر من 30 عامًا، والتي تنتج الآن الأمونيا الزرقاء.  


ومن جانبه أعرب برنارد لونى عن رغبة بى بى في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ الى الأسواق الأوروبية، كما شدد الطرفان على أهمية تأمين مصادر التمويل اللازمة والوصول الى التكنولوجيات التي تتيح ذلك التحول.


كما تم الاتفاق على بحث فرص التعاون مع شركة بي بي لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة المنخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل أبردين وهيوستن، حيث أكدت الشركة رغبتها في التعاون في هذا الصدد مع الدول التي تتمتع بشراكة تاريخية معها مثل مصر، و أعرب رئيس شركة بي بي عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام القادم بمدينة شرم الشيخ، وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة محددة ليتم الإعلان عنها واطلاقها خلال القمة.


وأشار الملا الى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية المهارات للكوادر الشابة والمتميزة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، ووجه الشكر لشركة بي بي لمساهمتها ودعمها في نجاح النسخة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأكد رئيس شركة بي بي عن الاستمرار في دعم النسخة الثانية من البرنامج.


وأكد رئيس شركة بي بي على تطلعه لزيارة مصر خلال مشاركته في النسخة القادمة من مؤتمر ايجبس في فبراير 2022، مشيداً بحجم الإنجازات التي تمت على ارض الواقع في مختلف القطاعات في مصر، والتي شملت مشروعات الطرق، والبنية التحتية ووسائل النقل الحديثة، كما ثمن الجهود الحكومة المصرية في انشاء مصانع للقاحات فيروس كورونا المستجد.


حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وكريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال أفريقيا بشركة بى بى .

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