صديقي المبدع.. محمد ممدوح يهنئ محمد فراج بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج بعيد ميلاده، الذي احتفل به أمس الاثنين 15 نوفمبر، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد ممدوح صورة له رفقة محمد فراج، وعلق عليها: “كل سنة وأنت طيب يا صديقي يا مبدع وبخير دايمًا أنت وكل حبايبك”.



ويواصل الفنان محمد فراج تصوير مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجي أبو زيد.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .