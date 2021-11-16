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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بحفل التخرج

احتلفوا بهم رغم الوفاة.. طلاب طب الأزهر يكرمون ثلاثة من زملائهم

حفل تخرج طلاب طب
حفل تخرج طلاب طب الأزهر

نظمت الدفعة 51 بـ كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، حفل تخرجهم اليوم، بحضور قيادات الكلية والأزهر الشريف.

وردد طلاب كلية طب بنين الأزهر ، قسم الطبيب، خلف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في مشهد جميل أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد بهم الجميع.

 

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لفتة إنسانية 

وأظهر طلاب كلية الطب في حفل التخرج ، لفتة إنسانية لثلاثة من زملائهم الذين توفوا خلال العام الدراسي ، وخصصوا ثلاثة كراسي لهم خلف قيادات الأزهر في الصف الثاني، ووضعوا على الكراسي صورة كل طالب من الثلاثة تكريما لهم.

وجاءت أسماء الطلاب الثلاثة الذين تم تكريمهم بوضع صورهم على الكراسي بعد وفاتهم، على النحو التالي: الدكتور ضياء يوسف، الدكتور محمد الصياد، والدكتور محمد حسيني.

بدوره، وجه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، الشكر  لمؤسسة الأزهر جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لدعمهم الدائم والمستمر للكلية حتى وصلت لما وصلت إليه الآن.

وقدم أبو الغيط خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية الطب بتخريج الدفعة 51 التهنئة إلى الخريجين قائلًا لهم: «أمس كنت أقول لكم: أبنائي الطلاب، واليوم أقول لكم: أيها الزملاء، ولذلك فإني أرحب بانضمامكم إلى صفوف الجيش الأبيض، وأوصيكم بتحمل الأمانة وأن تترجموا ما تعلمتموه في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في حياتكم  العملية». 
 

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين الأوائل في الدفعة 51 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وتم تكريم قيادات الكلية؛ لجهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بمستوى الكلية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

خريجو طب الأزهر يتميزون عن غيرهم
 

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى خريجي الدفعة ال 51 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وعبر عن سعادته البالغة خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة وهو يرى هذه الوجوه الطيبة من خريجي كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وهي تنضم إلى صفوف الجيش الأبيض، التي تتحمل رسالتها بقوة وعزيمة في مواجهة جائحة كورونا.

 

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه سعيد سعادة بالغة بتخرج طلاب كلية الطب، وقال: «إن سعادته تعود لسببين: أولهما: أني أب فأنا سعيد بتخرج أولادي، والآخر: لأني أستاذ فأنا سعيد بتخرج طلابي»، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسر الخريجين؛ لأنهم تحملوا التعب والمعاناة حتى أتى اليوم الذي نعيشه جميعًا وهو يوم "الحصاد". 
 
وطالب رئيس جامعة الأزهر، الخريجين بأن يتحملوا الأمانة، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف بوسطيته واعتداله، لافتًا أن خريجي طب الأزهر يتميزون عن غيرهم من الخريجين بأنهم درسوا علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب، لافتًا إلى أن العامل النفسي عليه دور كبير في الشفاء.

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