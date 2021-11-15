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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في حب الأزهر.. أنشودة رائعة بـ حفل تخرج الدفعة 51 طب | فيديو

منشد حفل تخريج الدفعة
منشد حفل تخريج الدفعة 51 لطب الأزهر

شهد تخرج الدفعة 51 بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، قصيدة رائعة جاءت بعنوان " يا أزهر القرآن دمت منارة"، حيث عدد المنشد بعض صفات خريج كلية الطب جامعة الأزهر وشرف انتمائه لتلك المؤسسة القائمة على أساس من العلم الديني والدنيوي، حيث تمتع الطبيب الأزهري بالعلم والفقه ورقابة ضميره له في عمله وإخلاصه حتى يتمكن من شفاء المريض بفضل من الله تبارك وتعالى. 

يا أزهر القرآن دمت منارة 

فيما قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة إلى خريجي الدفعة الـ 51 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وعبر عن سعادته البالغة خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة بمناسبة تخريج دفعة جديدة وهو يرى هذه الوجوه الطيبة من خريجي كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وهي تنضم إلى صفوف الجيش الأبيض، التي تتحمل رسالتها بقوة وعزيمة في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أنه سعيد سعادة بالغة اليوم، وقال: «إن سعادته تعود لسببين: أولهما: أني أب فأنا سعيد بتخرج أولادي، والآخر: لأني أستاذ فأنا سعيد بتخرج طلابي»، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسر الخريجين؛ لأنهم تحملوا التعب والمعاناة حتى أتى اليوم الذي نعيشه جميعًا وهو يوم "الحصاد". 

 وطالب رئيس الجامعة الخريجين بأن يتحملوا الأمانة، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف بوسطيته واعتداله، لافتًا إلى أن خريجي طب الأزهر يتميزون عن غيرهم من الخريجين بأنهم درسوا علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب، لافتًا إلى أن العامل النفسي عليه دور كبير في الشفاء.

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مرحبا بكم في صفوف الجيش الأبيض.. تخريج الدفعة 51 من طب الأزهر

وجه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ لدعمهم الدائم والمستمر للكلية حتى وصلت لما وصلت إليه الآن.

 

وقدم أبو الغيط خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية الطب بتخريج الدفعة الـ 51 التهنئة إلى الخريجين قائلًا لهم: «أمس كنت أقول لكم: أبنائي الطلاب، واليوم أقول لكم: أيها الزملاء، ولذلك فإنني أرحب بانضمامكم إلى صفوف الجيش الأبيض، وأوصيكم بتحمل الأمانة وأن تترجموا ماتعلمتوه في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في حياتكم العملية». 

 

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين الأوائل في الدفعة ال 51 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كما تم تكريم قيادات الكلية؛ لجهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بمستوى الكلية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

الدفعة 51 جامعة الأزهر يا أزهر القرآن الدكتور محمد المحرصاوي في حب الأزهر الازهر الشريف

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