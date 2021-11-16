محمد رمضان يرقص مع جمهوره على نغمات مافيا في أمريكا | فيديو

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، بمقطع فيديو جديد، في أثناء تواجده بمدينة لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهر رمضان في الفيديو، وهو يلتف حوله عدد من جمهوره ومحبيه، ويغنون معا أغنيته الشهيرة: مافيا، وعلق رمضان على الفيديو: جمهوري أحبك.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.



مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.