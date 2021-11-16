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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إما العودة أو التعرض للخطر.. تحذير من إدارة بايدن إلى الأمريكيين بإثيوبيا

القتال في اثيوبيا
القتال في اثيوبيا

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين في إثيوبيا من الإخلاء الفوري أو المخاطرة بالوقوع في أزمة إذا امتدت الحرب الأهلية إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي إن حاملي جوازات السفر الأمريكية يجب ألا يتوقعوا جسرا جويًا على غرار ما حدث في العاصمة الأفغانية كابول إذا وصل القتال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف برايس: "في الوقت الحالي، أديس أبابا هادئة وساد الهدوء منذ أن بدأ الصراع في الانتشار، وهناك رحلات تغادر يوميًا بسعة زائدة، والتمويل متاح من خلال سفارة الولايات المتحدة للأمريكيين الذين لا يستطيعون شراء التذاكر".

لكنه حذر برايس من احتمالية أن يصل الصراع إلى أديس أبابا، ما يصعب على شركات النقل التجارية الخروج.

ويتواجد عدد كبير من حاملي جوازات السفر الأمريكية في العاصمة الإثيوبية، ومعظمهم من حاملي الجنسية المزدوجة.

وتقول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردون إنهم توغلوا في مسافة 200 ميل من أديس أبابا.

 

 

 

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الحرب الأهلية الجنسية المزدوجة اثيوبيا تيجراي

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