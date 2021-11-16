الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بمليار و200 مليون جنيه

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن قضية لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، هي القضية الوحيدة المضمونة للزمالك ضمن قضايا النادي ضد لاعبيه السابقين.

وتابع طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "ميزانية الزمالك بها أوضاع كارثية لأنها تعبر عن الوضع المأساوي الذى نعيشه في النادي".

وتابع أمين صندوق الزمالك: " النادي عليه مليار وربع ديون لجهات رسمية وغير رسمية، ولابد أن يفهم الناس وجمهور الزمالك أن النادي مديون بأكثر من مليار و200 مليون جنيه منها الضرائب وأموال الموردين، بخلاف مخصص القضايا في الفيفا وهذا وحده يتجاوز 200 مليون جنيه".

وواصل جبريل: "النادي الأبيض كان عدد أعضائه 45 ألف عضو حتى عام 2013/2014، وهذا العدد من الأعضاء هو نتاج عمل أكثر من مائة عام، وفي السبع سنوات الأخيرة تجاوز عدد الأعضاء 90 ألف عضو".

وفجر جبريل مفاجأة: "الأعضاء الجديدة أدخلت النادي 45 مليون جنيه، ومع ذلك لم توضع طوبة واحدة في مبنى النادي الجديد، لذلك تم سحب أرض أكتوبر لعدم الجدية".