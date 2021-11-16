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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل برنامج الزمالك التدريبي اليوم استعدادا للإسماعيلي

كارتيرون
كارتيرون

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك البرنامج التدريبي للأبيض اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل بالإسماعيلية.

وقرر كارتيرون أن يبدأ تجمع اللاعبين داخل النادي في الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن يخوضوا تدريبات إطالة واستشفاء الساعة الواحدة.

وينطلق مران الزمالك اليوم في الواحدة والنصف ظهرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الزمالك فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد، بينما سجل حسن جاد هدف مستقبل وطن الوحيد من ركلة جزاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، لمواجهة الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "ودية مستقبل وطن كانت فرصة لمنح كل عناصر الفريق حساسية المباريات وتجهيزهم للفترة المقبلة".

وأوضح: "الزمالك كان يحتاج لخوض مباراة ودية، خاصة أن الفريق كان قد حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب توقف الدوري".

وتابع: "الفريق عاد لاستئناف التدريبات التي تم التركيز خلالها على الجانب البدني، أما المباراة الودية اليوم فكانت فرصة للتركيز على الشق الفني".

وعن مواجهة الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، قال باتريس كارتيرون: "المباراة لن تكون سهلة، ولكن الفريق لديه تركيز كامل لتحقيق الفوز".

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