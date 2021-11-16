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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء عاجل بشأن 23 أسرة من متضرري السيول بأسوان

صدى البلد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم نقل 23 أسرة من المتضررين فى السيول، وتعرضت منازلهم للانهيار الكلى إلى مساكن الإيواء العاجل بالعلاقى، وذلك عن طريق أتوبيسات وسيارات خاصة بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع ممثلى المجتمع المدنى الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتضامن الإجتماعى والمشروعات ، علاوة على رؤساء مراكز و مدن أسوان ودراو وكوم أمبو.

 

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وأضاف محافظ أسوان، أن الأسر عبارة عن 12 أسرة من منطقة الكوبانية و 6 أسر من غرب سهيل و 5 أسر من الشلال، والذين شهدت منازلهم إنهيارات كلية، كما سيتم توفير أتوبيسات من مشروع النقل الجماعى لتسهيل تنقل هذه الأسر من محل إقامتهم إلى وسط المدينة ، فضلاً عن قيام مديرية التموين بتوفير منافذ لبيع المستلزمات المختلفة من السلع الأساسية والإستهلاكية ، بجانب الخبز لتلبية كافة مطالبهم اليومية.

 

وكلف محافظ أسوان، بضرورة التعامل بكل نزاهة وشفافية ودقة ودون أي تلاعب أو تجاوزات أثناء حصر جميع المنازل المتضررة التي شهدت إنهيارات جزئية أو كلية بحيث يقوم بالتوقيع على الإستمارة كافة أعضاء اللجنة لتحمل المسئولية كاملة بهدف تحقيق العدالة المطلوبة لتوصيل الحقوق لمستحقيها بعيداً عن أي مجاملات ، على أن يتوازى مع ذلك ضرورة إعادة إنشاء المنازل التي كانت موجودة داخل مخرات السيول وتعرضت للإنهيار  بعيداً عن هذه المخرات لتكون آمنة بشكل كامل .

 

وشهدت محافظة أسوان، أمس، الاثنين، تطبيق إجراءات دخول الموظفين للمصالح الحكومية دون الحصول على تطعيم ولقاح كورونا حيث شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإلتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع دخول أى موظف لعمله اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، وخاصة أنه سيتم إحتساب فترة عدم تواجده بالعمل غياب وليس أجازة ، وهو الذى يتوازى مع منع دخول أي مواطن للحصول على الخدمات الجماهيرية بأى منشأة حكومية بداية من ديسمبر المقبل في حالة عدم تطعيمه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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