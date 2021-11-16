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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف الجين المسؤول عن حالات كورونا

كورونا
كورونا

من شخص لآخر تختلف شدة فيروس كورونا ومقدار التعرض للفيروس الذي يواجهه الشخص فقد توصل الباحثون من جامعة أكسفورد  فى دراسة لدورية "نيتشر" إن جين LZTFL1  مسؤول عن حالات كورونا الخطيرة يضاعف خطر الوفاة من المرض للأشخاص دون سن الستين.

وقال الباحثون  أن الجين يعد مسؤول عن تنظيم خلايا الرئة استجابةً للعدوى وفي حالة وجود النسخة الخطرة من جين LZTFL1، لا تقوم الخلايا المبطنة  بإصلاح الأنسجة التالفة أو استبدالها بعد الإصابة بفيروس كورونا.

الشعب الهوائية 

 

وينشط جين LZTFL1   في طبقة الخلايا في الرئتين ، كما يمثل حاجزا أمام الهواء القادم للجهاز التنفسي والأنسجة الداخلية للجسم  والتى تعد ضرورية للتنفس السليم.

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وبحسب الدراسة التى نشر نسخة منها موقع مايوكلينك ، فإن النسخة الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا موجودة في 15 بالمئة من الأشخاص من أصل أوروبي، و 2.4 بالمئة و1.8 بالمائة من الأشخاص من أصل شرق آسيوي.

يدفع الجين LZTFL1   الخلايا لإنتاج كمية كبيرة من بروتينات (ACE2 و بروتينات TMPRSS2 وكلاهما بروتينات تسمح لفيروس كورونا بدخول الخلايا وإصابتها

في المقابل يكون تأثير كورونا أخطر لدى الأشخاص الذين يحملون النسخة الخطيرة من جين LZTFL1  والذى يصيب الكثير من خلايا الجسم مما يجعل الشفاء صعبا ويستغرق وقت أطول في التعافي .

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