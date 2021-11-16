أحال المسئول للنيابة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن غرامة محمد إبراهيم

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة مدوية بشأن غرامة الفيفا الموقعة على النادى لمصلحة سبورتنج لشبونة البرتغالى نظير رحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض للمقاصة والبالغة مليون يورو .



قال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” فور علمي بالعقد الذى أبرمه المهندس هاني زادة عضو المجلس وخالد رفعت مدير التسويق وبه هذا البند قمت بإحالتهما للنيابة .



وأضاف أن العقد غير منطقي بالمرة خاصة أن البند المفترض أن يقضى في حالة بيع محمد إبراهيم لنادى خارجي لأن المبلغ مكتوب باليورو ونحن في مصر نتعامل بالجنيه المصري وهذا يعنى أن الشرط لم يكن مقصودا به الرحيل داخل مصر .



وشدد منصور أنه ليس مسئولا على أن اللجان الموجودة لم تتعامل مع الملف بالأوراق والمستندات الموجودة في حوزتها .



وطالب الجميع بعدم الزج به في ملف القضايا الخاصة باللاعبين في الفيفا لأنه لم يخسر قضية في وجوده قبل تجميد المجلس في نوفمبر الماضي .