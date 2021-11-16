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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم تشافي.. صفقة انتقال محمد صلاح إلى برشلونة شبه مستحيلة لـ 3 أسباب

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

اشتد الصراع بين عمالقة أوروبا على التعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول، في ظل غموض موقفه من تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف  2023.

 

وذكرت صحيفة “elnacional” الإسبانية،  مؤخرا، أن برشلونة يعمل في صمت لإبرام إحدى الصفقات المفاجئة في الصيف، حيث يدرك خوان لابورتا رئيس النادي أن ولايته الثانية ليست مرضية على الإطلاق للجماهير، وهناك من ندموا بالفعل لانتخابه رئيسًا، حيث فقد الفريق أنطوان جريزمان وليونيل ميسي في عهده.

إيان راش لـ "صدى البلد": محمد صلاح سيجدد عقده مع ليفربول قريبا

إيان راش لصدى البلد: محمد صلاح يذكرني بـ ميسي في قمة توهجه

وأضافت الصحيفة، أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة إلا أن ذلك لن يكون عذرا لمجلس الإدارة لعدم تدعيم صفوف الفريق، حيث يرعب تشافي في التعاقد مع محمد صلاح بأي ثمن.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد قريب من حسم صفقة مبابي، إلا أنهم في الكامب نو لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي، حيث يريد تشافي هيرنانديز تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع محمد صلاح لأنه يشبه ميسي في ناحية الأداء.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم  أن محمد صلاح سيصل برشلونة وهو في الثلاثين من عمره، إلا أن التعاقد معه بأي ثمن أولوية في برشلونة لإنقاذ الفريق.

 

واختتمت الصحيفة، أن ليفربول سيفعل كل ما في وسعه لمنع تكرار ما حدث في صفقتي سواريز وكوتينيو، حيث سيبذل النادي الإنجليزي أقصى جهده لبقاء “مو” مع الفريق.

 

صفقة شبه مستحيلة 

الأزمة مالية المالية

يعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة، تسببت مؤخرا في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد الفشل في تجديد عقده، بالإضافة إلى الاستغناء عن الفرنسي أنطوان جريزمان.

القيمة التسويقية لـ محمد صلاح تبلغ  100 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، وهو رقم ضخم للغاية يصعب على برشلونة تحمله لضم “مو” بالإضافة إلى راتب محمد صلاح.

 

صراع الأغنياء

أغنياء أوروبا ( باريس سان جيرمان - نيوكاسل -  ريال مدريد)، يهددون حلم تشافي بالتعاقد مع محمد صلاح، حيث تستهدف هذه الأندية ضم صلاح في الصيف القادم “حسبما أشارت تقارير صحفية.

نجح باريس سان جيرمان في خطف العديد من النجم من ليفربول في السنوات الأخيرة، آخرهم جورجينيو فينالدو لاعب ليفربول السابق، الذي كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن أموال باريس سان جيرمان حسمت الصفقة في النهاية.

برشلونة لن يستطيع منافسة ( باريس سان جيرمان -  نيوكاسل - ريال مدريد) ماليا، على التعاقد مع محمد صلاح.

 

موقف ليفربول

وفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن نادي ليفربول، لا يفكر إطلاقا في التعاقد مع محمد صلاح، وأن ملف تجديد عقد النجم المصري “مسألة وقت”.

مع تألق محمد صلاح في كل مباراة، تضغط جماهير نادي ليفربول على إدارة النادي لتجديد عقد محمد صلاح، كما أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في تجديد عقد محمد صلاح، فمن المستحيل أن يفرط أي مدرب في خدمات أفضل مدرب في العالم بسهولة.

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