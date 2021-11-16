المواطن في رقبتنا .. محافظ أسوان : إسكان متضرري السيول سيكون مفروشا بنسبة 100% | فيديو

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، تعليقا على ما شهدته المحافظة من سيول الأيام الماضية : " المواطن في رقبتنا .. احنا دولة ليها قيادة وحكومة " .

وأكد اللواء أشرف عطية ، خلال حواره لبرنامج " التاسعة " ، على فضائية " القناة الأولى " ، أن مسؤولية حماية المواطن تتحملها الدولة والحكومة ، معقبا : "رئيس الوزراء كان واضحا في تلك المسألة ".

ونوه محافظ أسوان إلى أن هناك تعاون بين المحافظة والجمعيات المحلية والمقاولين ، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 10 عقار لإسكان المتضررين من ذلك النوع من الكوارث.

وتابع " عطية " أن شقق العقارات جاهزة بنسبة 100 % ، وهي مكونة من غرفتين وصالة ، وجاهزة لأي مواطن متضرر يرغب بالسكن فيها.

وأوضح أن الأهالي الذين تعرضوا لتلك الأضرار البالغة؛ جراء السيول ، يقطنون في أماكن تعتبرها الدولة خطرة ، وبالتالي فإن تلك العقارات كانت مخططة لهم من قبل .