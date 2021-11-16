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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر يرسل قوافل إغاثة إلى قرى أسوان المتضررة من السيول.. فيديو

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

عرض برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريراً يرصد قيام الهلال الأحمر بإرسال قوافل إغاثة إلى قرى أسوان المتضررة من السيول.

وعقب يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة"، قائلاً: "الهلال الأحمر شغال زي الفل، و جايبين حاجات عشان إعاشة الناس وراحتهم على قدر الإمكان".

وأضاف أحد المسئولين في الهلال الأحمر قائلاً: "كنا متابعين الحدث أول بأول عن طريق غرفة العمليات المركزية في القاهرة .. وأول ما اتطمنا إن الأمطار هدأت، تدخل الهلال الأحمر فرع أسوان على الفور، وساعد من خلال الإمدادات المباشرة مع الأهالي".

وتابع المسئول: "عملنا حصر وتقييم مبدئي للأسر المتضررة سواء في المستشفيات أو خارجها .. فيه ناس اتصابت من العقارب والثعابين وبعض الزواحف الأُخرى".

ونوه أن الإمدادات عبارة عن بطاطين وملايات ومراتب وحصير .. بنعين حجم الضرر ومن خلاله نقوم بصرف الإغاثة".

الهلال الأحمر قرى أسوان أسوان المتضررة السيول الهلال الأحمر فرع أسوان

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