مناشدة عاجلة من محافظ أسوان لمتضرري السيول .. فيديو

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، تعليقا على ما شهدته المحافظة من سيول الأيام الماضية ، إنه يقدر مجهودات وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة نيفين القباج ، والتي تقوم بعدد كبير من إجراءات التعويضات لأهالي أسوان المتضررين من السيول .



أضاف اللواء أشرف عطية ، خلال حواره لبرنامج " التاسعة " ، على فضائية " القناة الأولى " : " أحنا مش متسابين والإمكانيات سامحة .. أحنا جايين لمهمة لازم نقوم بيها .. وهنفذ للمواطن المتضرر جميع رغباته " .



وناشد محافظ أسوان متضرري السيول بترك الوحدات المتضررة ، معقبا : " لو سمحت سيب المكان وهوفرلك وسائل نقل توديك المنطقة اللي أنتا عايزها "



وتابع " عطية " أن شقق العقارات جاهزة بنسبة 100 % ، وهي مكونة من غرفتين وصالة ، وجاهزة للمتضررين من السيول .

وأوضح أن الأهالي الذين تعرضوا لتلك الأضرار البالغة ؛ جراء السيول ، يقطنون في أماكن تعتبرها الدولة خطرة ، وبالتالي فإن تلك العقارات كانت مخططة لهم من قبل .