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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناشدة عاجلة من محافظ أسوان لمتضرري السيول .. فيديو

محافظة أسوان
محافظة أسوان

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، تعليقا على ما شهدته المحافظة من سيول الأيام الماضية ، إنه يقدر مجهودات وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة نيفين القباج ، والتي تقوم بعدد كبير من إجراءات التعويضات لأهالي أسوان المتضررين من السيول .


أضاف اللواء أشرف عطية ، خلال حواره لبرنامج " التاسعة " ، على فضائية " القناة الأولى " : " أحنا مش متسابين والإمكانيات سامحة .. أحنا جايين لمهمة لازم نقوم بيها .. وهنفذ للمواطن المتضرر جميع رغباته " .


وناشد محافظ أسوان متضرري السيول بترك الوحدات المتضررة ، معقبا :  " لو سمحت سيب المكان وهوفرلك وسائل نقل توديك المنطقة اللي أنتا عايزها "


وتابع " عطية " أن شقق العقارات جاهزة بنسبة 100 % ، وهي مكونة من غرفتين وصالة ، وجاهزة للمتضررين من السيول . 

وأوضح أن الأهالي الذين تعرضوا لتلك الأضرار البالغة ؛ جراء السيول ، يقطنون في أماكن تعتبرها الدولة خطرة ، وبالتالي فإن تلك العقارات كانت مخططة لهم من قبل .

محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توك شو محافظة أسوان متضرري السيول

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