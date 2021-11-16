عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

سميرة أحمد
سميرة أحمد

عام جديد فى حياة الفنانة القديرة سميرة أحمد قد بدأته ليلة أمس، أطفات فيه شموع العام الجديد، ولكن توهجها الفنى مازال قائماً ولا ينطفى، بفضل تاريخها الفنى الذى قدمت من خلاله عشرات الأعمال المحفورة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى .

حب الجمهور كان هديتى ليلة أمس بهذه الكلمات بدأت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد حديثها عن الاحتفال بعيد ميلادها ، حيث أكدت انها تفأجئت بكم هذا الحب والتقدير من قبل الجمهور، مؤكدة أن جمهورها  غمرها بكم  كبير من الحب جعلها تبدأ عامها الجديد بمزيد من الحماس والسعادة .

الفنانة سميرة أحمد 

أكدت سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن الاحتفاء الكبير الذى قام به الجمهور بها ليلة أمس جعلها تتأكد أنها يشتاق اليها كما تشتاق اليه، ولعل أمنيتها  فى الأيام الأولى من عامها الاول أن تعودد قريباً من خلال مسلسلها بالحب هنعدى”، والذى انتهى مؤلفة يوسف معاطى من كتابته منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولكن هناك ظروف غامضة أدت الى تجميد العمل - بحسب وصفها- . 

وأضافت سميرة : أتمنى أن يخرج العمل إلى النور ويراه المشاهد العربى، فهو عمل اجتماعى يصلح للاسرة المصرية ويتناقش العديد من الموضوعات الهامة .

عيد ميلاد سميرة أحمد الـ 83.. أهم المحطات في حياة امرأة من زمن الحب

سميرة أحمد في ذكرى ميلادها: أتمنى تجسيد شخصية أم الشهيد

لم تكن تلك الأمنية الوحيدة لـ سميرة أحمد فى عامها الجديد ، بل أكدت أن هناك أمنية أخرى تتمنى أن تتحقق وهى تجسيد دور أم الشهيد على الشاشة، خاصة أنها لم تر هذا النموذج من خلال عمل درامى، بالرغم من أن تلك السيدات قدمن أبناهن فداء للوطن . 

سميرة أحمد 

وتابعت سميرة أحمد حديثها : أواصل حالياً التحضير الى عمل درامى جديد فكرة أبنتى جليلة وهو عمل موجه الى الاسرة المصرية ويناقش مشاكل الشباب بشكل خاص ، وحتى الآن لا أستطيع أفصح عن تفاصيله، فقد اعتدت طيلة مشوارى الفنى ألا أتحدث عن عمل إلا حين يتم الانتهاء من كتابته ، ولكن الفكرة بمجرد أن طرحتها على ابنتى جليلة حازت على إعجابى. 

سميرة أحمد 

“ مش أنا اللى أعمل كده ” ..

تلك الجملة التى قالتها الفنانة سميرة أحمد حين سألت عن عرضها العمل على جهة إنتاج أو قناة تليفزيونية لعرضها، خاصة أن هناك أعمالا يبدأ تصويرها بعد الانتهاء من كتابة ثلاث حلقات فقط، فقد أكدت انها ليس من الفنانين الذين يقومون بتصوير عمل أو عرضه على جهه منتجة أو قناة فضائية لتمويله أو الحصول على حق شرائه قبل أن يتم انتهاء من كتابته كاملاً، مؤكدة أنها اعتادت طيلة مشوارها الفنى على اتباع قواعد معينة، ومنها أن  يتم الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة قبل الشروع فى ترشيح فنانين أو غيره ، ولهذا السبب فإنا أعمالها الفنية مازالت على  رأس اهتمامات الجمهور العربى . 

سميرة أحمد 

واستكملت سميرة أحمد حديثها قائلة: صباح اليوم فؤجئت بـ شاب فى مرحلة المراهقة ينادينى بـ طنط، ويقول لى أنه يتابع حالياً مسلسل امرأة من زمن الحب ” ، ويحظى على إعجابه، أرى أن تلك الأعمال مازالت حية فى وجدان المشاهد لأنها كانت صادقة وتمس الأسرة المصرية ".

مسلسل إمراة من زمن الحب 
سميرة أحمد الفنانة سميرة احمد عيد ميلاد سميرة احمد مسلسل بالحب هنعدى جليلة ابنة سميرة أحمد

ترشيحاتنا

متحدث الصحة: نسب التطعيم بلقاح كورونا في معظم الجامعات تجاوزت 95 %

الرفاعية تدشن ساحة وضريح أكبر معمريها في مصر | صور

أنواع الوشم وحكم الرسم بطريقة الميكروبليدنج.. دار الإفتاء تجيب

أحمد ياسين : هدفنا اسعاد الجماهير المصرية.. والانضمام إلى منتخب مصر لا يحدث كل يوم

انتصار للصحفيين والمهنة.. أحمد موسى يشكر مجلس النواب : ألغى مادة مفخخة

الكونجرس يتحرك لتصنيف الحوثي كـ "منظمة إرهابية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

انخفاض في نسب الزواج والطلاق بمصر .. ما السبب ؟

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

طقس غير مستقر .. أحمد موسى يحذر من نوة المكنسة على الهواء

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

فيديو

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ