امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

عام جديد فى حياة الفنانة القديرة سميرة أحمد قد بدأته ليلة أمس، أطفات فيه شموع العام الجديد، ولكن توهجها الفنى مازال قائماً ولا ينطفى، بفضل تاريخها الفنى الذى قدمت من خلاله عشرات الأعمال المحفورة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى .

حب الجمهور كان هديتى ليلة أمس بهذه الكلمات بدأت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد حديثها عن الاحتفال بعيد ميلادها ، حيث أكدت انها تفأجئت بكم هذا الحب والتقدير من قبل الجمهور، مؤكدة أن جمهورها غمرها بكم كبير من الحب جعلها تبدأ عامها الجديد بمزيد من الحماس والسعادة .

الفنانة سميرة أحمد

أكدت سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن الاحتفاء الكبير الذى قام به الجمهور بها ليلة أمس جعلها تتأكد أنها يشتاق اليها كما تشتاق اليه، ولعل أمنيتها فى الأيام الأولى من عامها الاول أن تعودد قريباً من خلال مسلسلها بالحب هنعدى”، والذى انتهى مؤلفة يوسف معاطى من كتابته منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولكن هناك ظروف غامضة أدت الى تجميد العمل - بحسب وصفها- .

وأضافت سميرة : أتمنى أن يخرج العمل إلى النور ويراه المشاهد العربى، فهو عمل اجتماعى يصلح للاسرة المصرية ويتناقش العديد من الموضوعات الهامة .

لم تكن تلك الأمنية الوحيدة لـ سميرة أحمد فى عامها الجديد ، بل أكدت أن هناك أمنية أخرى تتمنى أن تتحقق وهى تجسيد دور أم الشهيد على الشاشة، خاصة أنها لم تر هذا النموذج من خلال عمل درامى، بالرغم من أن تلك السيدات قدمن أبناهن فداء للوطن .

سميرة أحمد

وتابعت سميرة أحمد حديثها : أواصل حالياً التحضير الى عمل درامى جديد فكرة أبنتى جليلة وهو عمل موجه الى الاسرة المصرية ويناقش مشاكل الشباب بشكل خاص ، وحتى الآن لا أستطيع أفصح عن تفاصيله، فقد اعتدت طيلة مشوارى الفنى ألا أتحدث عن عمل إلا حين يتم الانتهاء من كتابته ، ولكن الفكرة بمجرد أن طرحتها على ابنتى جليلة حازت على إعجابى.

سميرة أحمد

“ مش أنا اللى أعمل كده ” ..

تلك الجملة التى قالتها الفنانة سميرة أحمد حين سألت عن عرضها العمل على جهة إنتاج أو قناة تليفزيونية لعرضها، خاصة أن هناك أعمالا يبدأ تصويرها بعد الانتهاء من كتابة ثلاث حلقات فقط، فقد أكدت انها ليس من الفنانين الذين يقومون بتصوير عمل أو عرضه على جهه منتجة أو قناة فضائية لتمويله أو الحصول على حق شرائه قبل أن يتم انتهاء من كتابته كاملاً، مؤكدة أنها اعتادت طيلة مشوارها الفنى على اتباع قواعد معينة، ومنها أن يتم الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة قبل الشروع فى ترشيح فنانين أو غيره ، ولهذا السبب فإنا أعمالها الفنية مازالت على رأس اهتمامات الجمهور العربى .

سميرة أحمد

واستكملت سميرة أحمد حديثها قائلة: صباح اليوم فؤجئت بـ شاب فى مرحلة المراهقة ينادينى بـ طنط، ويقول لى أنه يتابع حالياً مسلسل امرأة من زمن الحب ” ، ويحظى على إعجابه، أرى أن تلك الأعمال مازالت حية فى وجدان المشاهد لأنها كانت صادقة وتمس الأسرة المصرية ".