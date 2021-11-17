لأول مرة نماذج مصرية مشرفة في الصين.. ندوة بكونفشيوس عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عقدت الندوة التي تقام لأول مرة تحت عنوان: " نماذج مصرية مشرفة في الصين" بنظام الأونلاين بحضور 100 مشترك.

وافتتحت الندوة بكلمة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث رحب بالحضور الكريم، وأشاد بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس والأنشطة المختلفة التي يقدمها لطلابه، وعبر عن أعجابة الشديد بفكرة الندوة والنماذج المشرفة، وأشاد بدورهم الإيجابي في نقل صورة مصر الجديدة في وسط المجتمع الصيني.

كما قدم مداخلة بعد حديث المشاركين أثني فيها سيادته على رؤيتهم المتميزة في حب الوطن وحماستهم في تقديم النصيحة لكل زملائهم من شباب الجامعة.

كما عبّرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن عن الترحيب الشديد بالتعاون المثمر بين كلية الألسن ومعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، واشترك بالحضور أيضًا الدكتورة ريم الكباريتي رئيس رابطة خريجي جامعة عين شمس التي أثنت على المتحدثين، وأشادت بجهودهم ورحبت بانضمامهم لرابطة خريجي جامعة عين شمس.

وقدمت الدكتورة إسراء عبد السيد حسن مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس النماذج المشاركة في الندوة الذين حققوا إنجازات في عملهم بالصين والذين يعدون نماذج يحتذي بها في طريق الكفاح والعمل الجاد.

وتحدث كل من :

1-على ثابت المدير الإقليمي الحالي لشركة "CIPG" للنشر والتوزيع في جمهورية الصين الشعبية، حيث ذكر أن طريق النجاح يتكون من عدة مراحل يجب اتباعها لتحقيق النجاح المطلوب وهي التعلم المستمر بكل الطرق والوسائل الممكنة والاستمرارية في السعي ومراجعة الذات دائمًا في الفشل والنجاح للوصول إلى الأسباب وتعديلها وأخيرًا المرونة في التفكير.

2- محمد أسامة صحفي في وكالة شينخوا بجمهورية الصين الشعبية، حيث عبّر محمد عن أنه بالرغم من العقبات التي واجهها في السفر إلى الصين إلا أنه بالمصابرة والإصرار في العمل حقق حلمه في العمل كأشهر مذيع أجنبي في التلفزيون الصيني.

3- عبد العزيز سلام مقدم برامج في التلفزيون الصيني، ذكر في كلمته أنه بدأ في الاشتراك في المسابقات وعمل في أكثر من مجال للترجمة، حتى وصل لهدفه بالعمل في التلفزيون الصيني كمقدم برامج ومحلل سياسي ومعد برامج..

4-محمد ثروت مؤسس وصاحب شركة الاتحاد للاستيراد والتصدير، والذي تحدث عن العقبات التي واجهته في العمل في مجال التجارة في الصين حتى أسس شركته الخاصة وكيف بدأ من الصفر إلى أن وصل بشركته للعالمية.

5- محمد جهاد مقدم برامج تلفزيونية ومؤدي صوتي للعديد من الأفلام الوثائقية الصينية، حيث تحدث عن إصراره الشديد على الوصول لهدفه وتحقيقه، وأقترح فكرة الخدمة المجتمعية لطلاب الفرق الرابعة بالكلية لخدمة ومساعدة طلاب الفرق الأصغر.

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس