عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة نماذج مصرية مشرفة في الصين.. ندوة بكونفشيوس عين شمس

ندوة بكونفشيوس عين
ندوة بكونفشيوس عين شمس

 تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عقدت الندوة التي تقام لأول مرة تحت عنوان: " نماذج مصرية مشرفة في الصين" بنظام الأونلاين بحضور 100 مشترك.

txt

جدول ومواعيد انتخابات اتحاد الطلاب جامعة عين شمس 2021- 2022

txt

اليوم.. بدء تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

وافتتحت الندوة بكلمة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث رحب بالحضور الكريم، وأشاد بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس والأنشطة المختلفة التي يقدمها لطلابه، وعبر عن أعجابة الشديد بفكرة الندوة والنماذج المشرفة، وأشاد بدورهم الإيجابي في نقل صورة مصر الجديدة في وسط المجتمع الصيني. 

كما قدم  مداخلة بعد حديث المشاركين أثني فيها سيادته على رؤيتهم المتميزة في حب الوطن وحماستهم في تقديم النصيحة لكل زملائهم من شباب الجامعة.

كما عبّرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن عن الترحيب الشديد بالتعاون المثمر بين كلية الألسن ومعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، واشترك بالحضور أيضًا الدكتورة ريم الكباريتي رئيس رابطة خريجي جامعة عين شمس التي أثنت على المتحدثين، وأشادت بجهودهم ورحبت بانضمامهم لرابطة خريجي جامعة عين شمس.

وقدمت الدكتورة إسراء عبد السيد حسن مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس النماذج المشاركة في الندوة الذين حققوا إنجازات في عملهم بالصين والذين يعدون نماذج يحتذي بها في طريق الكفاح والعمل الجاد.

وتحدث كل من :

1-على ثابت المدير الإقليمي الحالي لشركة "CIPG" للنشر والتوزيع في جمهورية الصين الشعبية، حيث ذكر أن طريق النجاح يتكون من عدة مراحل يجب اتباعها لتحقيق النجاح المطلوب وهي التعلم المستمر بكل الطرق والوسائل الممكنة والاستمرارية في السعي ومراجعة الذات دائمًا في الفشل والنجاح للوصول إلى الأسباب وتعديلها وأخيرًا المرونة في التفكير.

2- محمد أسامة صحفي في وكالة شينخوا بجمهورية الصين الشعبية، حيث عبّر محمد عن أنه بالرغم من العقبات التي واجهها في السفر إلى الصين إلا أنه بالمصابرة والإصرار في العمل حقق حلمه في العمل كأشهر مذيع أجنبي في التلفزيون الصيني.

3- عبد العزيز سلام مقدم برامج في التلفزيون الصيني، ذكر في كلمته أنه بدأ في الاشتراك في المسابقات وعمل في أكثر من مجال للترجمة، حتى وصل لهدفه بالعمل في التلفزيون الصيني كمقدم برامج ومحلل سياسي ومعد برامج..

4-محمد ثروت مؤسس وصاحب شركة الاتحاد للاستيراد والتصدير، والذي تحدث عن العقبات التي واجهته في العمل في مجال التجارة في الصين حتى أسس شركته الخاصة وكيف بدأ من الصفر إلى أن وصل بشركته للعالمية.

5- محمد جهاد مقدم برامج تلفزيونية ومؤدي صوتي للعديد من الأفلام الوثائقية الصينية، حيث تحدث عن إصراره الشديد على الوصول لهدفه وتحقيقه، وأقترح فكرة الخدمة المجتمعية لطلاب الفرق الرابعة بالكلية لخدمة ومساعدة طلاب الفرق الأصغر.

"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
"نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس
الدكتور محمود المتيني الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة نماذج مصرية مشرفة في الصين معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن كلية الألسن

ترشيحاتنا

دعاء للقيام لصلاة الفجر .. ردده في قيام الليل وشاهد النتيجة

البلجيك على ضفاف النيل.. تاريخ الزيارات الملكية والاكتشافات الأثرية المصرية في كتاب

محلل سياسي: كل السيناريوهات في المعركة الإنتخابية داخل ليبيا واردة .. فيديو

شاهد هونج تشي E-HS9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي كأفخم SUV صينية

واشنطن: تقدم ملحوظ في جهود تصدير الغاز المصري إلى لبنان

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ