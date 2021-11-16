موهبة الزمالك على رادار بيراميدز.. تفاصيل

كشف محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc، عن إنهاء نادي بيراميدز اتفاقه مع حسام أشرف لاعب فريق الزمالك الصاعد لضمه بداية من يناير المقبل بعد حسم كل بنود العقد سواء مع اللاعب أو لجنة الزمالك.



وتابع شبانة: “اتفق مسئولو بيراميدز على ضم حسام أشرف على سبيل الإعارة لنهاية الموسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة في يناير المقبل”.



وتنتهي العقوبة الموقعة على اللاعب من الفيفا يوم 21 ديسمبر المقبل بسبب توقيعه لإحدى الأكاديميات الكاميرونية وهو ما تسبب في معاقبة الزمالك بمنع القيد لمدة فترتين.