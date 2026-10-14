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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جرينلاند ترد على ترامب: لا تنقيب ضخم عن النفط والغاز قريبا

ترامب يوقغ اتفاقا أمنيا مع حكومة الدنمارك الشهر الماضي
ترامب يوقغ اتفاقا أمنيا مع حكومة الدنمارك الشهر الماضي
خاطر عبادة

نفى مسؤول كبير في قطاع التعدين بجرينلاند مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب بدء عمليات تنقيب "ضخمة" عن النفط والغاز والمعادن في الإقليم، مؤكداً أن هذه التصريحات مبالغ فيها للغاية، في أحدث حلقة من الخلاف بين واشنطن ونوك بعد إصرار ترامب المتكرر على ضرورة انضمام الإقليم الدنماركي إلى الولايات المتحدة.

“بعيدون جداً عن التنقيب الضخم”


وقال نائب وزير التعدين في جرينلاند، يورجن هاميكن هولم، لشبكة CNN: "هناك أنشطة تقوم بها شركات أمريكية، لكننا بعيدون جداً عن التنقيب الضخم".
وأوضح أن عمليات الاستكشاف الصغيرة الجارية حالياً قد تستغرق سنوات حتى تصبح جاهزة للعمل، في ظل الصعوبات المرتبطة بتضاريس القطب الشمالي ونقص البنية التحتية في جرينلاند.

الاتفاق العسكري لا يتضمن تنقيباً

وكانت الاتفاقية التي وقعها ترامب مع جرينلاند الشهر الماضي تهدف إلى تخفيف التوترات بين الجانبين، وتركز بشكل أساسي على الأنشطة العسكرية، حيث تعترف بـ"التعاون في مجال المعادن" دون تقديم تفاصيل إضافية.

ماذا قال ترامب؟

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء عبر منصته Truth Social أن "عمليات التنقيب الضخمة عن النفط والغاز والمعادن تستعد للبدء في جرينلاند الجديدة والجميلة!".

وزعم أن "خبراء يقولون إن كمية النفط المتاحة بسهولة أكبر بكثير من تلك الموجودة في أي أرض تقريباً، في أي مكان في العالم، والأهم من ذلك، من الناحية الأمنية في الدفاع والهجوم لكل من الولايات المتحدة وأوروبا، فهي لا مثيل لها".

وقال ترامب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل التوقيع، إن الاتفاق يسهّل "تطوير وجود عسكري كبير في المواقع المناسبة" في جرينلاند، بما في ذلك "بناء قاعدتين عسكريتين رئيسيتين للغاية".

ويسمح الاتفاق، الذي سيظل سارياً حتى في حال استقلال جرينلاند، للولايات المتحدة بـ"تحديث وتوسيع" عملياتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية، وإنشاء "مناطق دفاعية إضافية وتعزيز عملياتها أو منشآتها العسكرية"، بالإضافة إلى إمكانية نشر نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الذي روج له ترامب لردع الصواريخ عن الأراضي الأمريكية.

ترامب جرينلاند التنقيب عن النفط والغاز

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