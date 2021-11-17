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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حقوق الإنسان بالمنيا تنظم حملات توعوية متنوعة لطلاب المدارس بديرمواس

حملات توعية
حملات توعية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل فعاليات الحملات التوعوية لطلاب المدارس وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب بهدف تعزيز دور التنمية الشاملة لكافة المستويات الفكرية والثقافية.

وتشمل فعاليات الحملات توعية طلاب المدارس بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للتعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا، حرصاً على منع انتشار العدوى وحفاظا على سلامة صحة أبنائنا الطلاب، كما يتم تقديم شرح تفصيلي لما يتم إنجازه من مشاريع داخل مبادرة حياة كريمة لتعزيز الشعور بالانتماء والحس الوطني لدى الطلاب.

 

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ونظمت وحدة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملات توعوية بمدرسة عزبة الفرجاني للتعليم الأساسي بإدارة ديرمواس، حيث شارك في الفعاليات عدداً من الجهات المعنية، كما تم تقديم عروض مسرح وأغاني وتوعية بأهمية ترشيد المياه، بالإضافة لتوزيع هدايا على الطلاب.

المنيا مبادرة حياة كريمة حقوق الإنسان حملات توعية طلاب الحملات التوعوية توزيع هدايا

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