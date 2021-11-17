محافظ أسوان يفتتح مجمع مدارس أبو الريش

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى وقاعة لتستوعب 1550 طالب وطالبة داخل 18 نجع ، ولاسيما أنها تنتمى للمدارس الذكية.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى ، والدكتور وليد أحمد مدير أول الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير ، بجانب الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع مؤسسة مصر الخير بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية .

ويأتي ذلك على الرغم من الظروف الإستثنائية الحالية التي تشهدها محافظة أسوان لمواجهة تداعيات السيول التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة حيث يتم مواصلة سلسلة الإنجازات المتتالية بإنشاء وإفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تصب فى صالح المواطنين

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وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى لدورهم الرائد ومشاركتهم المجتمعية الجادة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ، علاوة على دعم الأسر المتضررة من السيول بإشراف من المجتمع المدنى لتحسين مستوى المعيشة لهم ، مؤكداً على أننا نعمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لإفتتاح أي مشروعات جارى العمل فيها سواء كانت تابعة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غير ذلك لتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين والإستفادة الفورية من الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المشروعات والتي يراعى في تنفيذها الاهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة والعمل بتعليمات الكود المصري الجديد حيث يهدف كل ذلك لتنمية الإنسان المصرى .

ومن جانبها أشارت نرمين شهاب الدين أن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان من بينها مدارس نظامية ومجتمعية من أجل تحقيق الإستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التنموية ، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن توجهات وإستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية والتى بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات حيث يدعم ويمول البنك تنفيذ العديد من المشروعات التى تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة .

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد موسى بأنه تم تجهيز مجمع مدارس أبو الريش بالمقاعد المدرسية والأثاثات وأجهزة الحاسب الآلى وشبكات الأنترنت فائق السرعة حيث يتم لأول مرة تنفيذ المنظومة المتكاملة للتعليم الإلكترونى بعد إنتهاء تدريب المعلمين والموجهين والمتخصصين بإشراف من وزارة التربية والتعليم ، لافتاً إلى أنه سيتم تحمل نفقات العملية التعليمية دون أي أعباء مالية على الطلاب وأولياء الأمور حيث سيتم صرف ملابس الزي المدرسي الصيفي والشتوى للطلاب والطالبات وغيرها من المستلزمات التعليمية والغذائية .

هذا فيما كان للبنك الأهلى العديد من التدخلات بقرى أبو الريش بحرى منها تطوير وتجهيز مدرسة 23 يوليو إبتدائى ، وتطوير وتجهيز مدرسة الشهيد روضاوى تعليم أساسى ، بجانب بناء وتجهيز مدرسة مجمع أبو الريش بحرى 33 فصل ، وتنفيذ أعمال تحسين جودة مياه الشرب بمحطتى الجيش والشيخ وأبو على ، وكذا تطوير وتجهيز مركز شباب القرية وعمل ملعب منجل ، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من التدريبات الحرفية بالقرية ، وتنفيذ عدد 2 قافلة بيطرية .

إفتتاح مجمع مدارس أبو الريش بأسوان

إفتتاح مجمع مدارس أبو الريش بأسوان

إفتتاح مجمع مدارس أبو الريش بأسوان