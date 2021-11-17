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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائلة جبر: نحترم حقوق الإنسان ونمتلك خطة عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

نائلة جبر
نائلة جبر

قالت نائلة جبر،  رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، إن الدولة المصرية تحترم حقوق الانسان  وقد أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الهجرة الشرعية ، لافتا لامتلاكنا أول قانون ف منطقة الشرق الأوسط يعرف الجريمة ويضع عقوبات بشأن هذا الأمر  .


وأوضحت نائلة جبر  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن اللجنة تمتلك خطة عمل استراتيجية وتم تنفيذ خطط عملها ضمن منظومة عمل متكاملة من اجل مكافحة الهجرة الغير الشرعية .

وتابعت نائلة جبر ، أن مصر ليست من الدول التى تبتز المجتمع الدولى بشأن ملف الهجرة الغير الشرعية  أو نضع اللاجئين فى مخيمات  ، لافتة إلى أن مشروع 100 مليون صحة قامت الدولة المصرية عاملت كافة الأجانب الموجودين فى مصر بمعاملة المصريين والذى أشادت به منظمة الصحة العالمية بجهود الدولة المصرية بشأن هذا الملف .

 

نائلة جبر الجريمة الدولة المصرية المجتمع الدولي مخيمات حقوق الإنسان

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