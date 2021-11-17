نائلة جبر: نحترم حقوق الإنسان ونمتلك خطة عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، إن الدولة المصرية تحترم حقوق الانسان وقد أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الهجرة الشرعية ، لافتا لامتلاكنا أول قانون ف منطقة الشرق الأوسط يعرف الجريمة ويضع عقوبات بشأن هذا الأمر .



وأوضحت نائلة جبر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن اللجنة تمتلك خطة عمل استراتيجية وتم تنفيذ خطط عملها ضمن منظومة عمل متكاملة من اجل مكافحة الهجرة الغير الشرعية .

وتابعت نائلة جبر ، أن مصر ليست من الدول التى تبتز المجتمع الدولى بشأن ملف الهجرة الغير الشرعية أو نضع اللاجئين فى مخيمات ، لافتة إلى أن مشروع 100 مليون صحة قامت الدولة المصرية عاملت كافة الأجانب الموجودين فى مصر بمعاملة المصريين والذى أشادت به منظمة الصحة العالمية بجهود الدولة المصرية بشأن هذا الملف .