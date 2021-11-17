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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشعار "عروس البحر من تاني".. محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل المدينة

اطلاق مبادرة جديدة
اطلاق مبادرة جديدة لتجميل الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم “الأربعاء”، إشارة البدء في تنفيذ مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي تحت شعار "عروس البحر من تاني"، إتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

 

يأتي ذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية لإطلاق حزمة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المختصة.

 

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وقال محافظ الإسكندرية إن مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية تشمل جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وليس الكورنيش والطرق الرئيسية فحسب.


وأوضح أنها تعد أول مبادرة تهدف لإشراك المواطن وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على المشكلات والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة من المشروعات.

 

ووجه المحافظ دعوة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية للمشاركة في المبادرة، موضحًا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها.

 

وأضاف المحافظ أنه سيتم إطلاق مسابقة لأختيار أجمل وأفضل حي من بين أحياء الإسكندرية، لافتاً إلى أن الحي الفائز سيتم تكريمه وجميع العاملين به.


وأشار المحافظ أن كل رئيس حي في نطاقه سيكون بمثابة المنسق بين الشباب السكندري والمجتمع المدني المشاركين وذلك لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه خلال المبادرة.

 

من جانبها؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المواطن في هذه المبادرة هو حجر الأساس الرئيسي وسيتم تسخير جميع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح تلك المبادرة.


وتحدثت "عازر" عن حزمة المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط والتي تأتي في ضوء مطالب المواطنين، لافتة إلى مشروع الهوية البصرية، والرؤية الاستراتيجية التي تنفذ للاهتمام بميادين الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية.

الاسكندرية القيادات التنفيذية محافظة الاسكندرية مجلسي النواب والشيوخ محافظ الاسكندرية رؤية مصر 2030 المجتمع المدني

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