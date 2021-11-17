مران الزمالك.. تأكد غياب فتوح عن مواجهة الإسماعيلي.. تدريبات تأهيلية لشيكابالا وسيسه.. مران ترفيهي لحراس المرمي

تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية.



وأدي اللاعب بعض التدريبات العلاجية عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير، على هامش تدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



وكان فتوح تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الانجولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس العالم.



ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك.. شيكابالا وسيسيه يخوضون تدريبات تأهيلية

خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

المثلوثي والجزيري وبن شرقي ينتظمون في معسكر الإسماعيلية اليوم

ينتظم الثلاثي الدولي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي في معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقرر إقامته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يصل الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري إلى القاهرة عصر اليوم، بينما يصل المغربي أشرف بن شرقي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتوجه الثلاثي إلى مدينة الإسماعيلية مباشرةً عقب وصلهم إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك.. فقرة فنية خاصة للاعبين



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وشهدت الفقرة التركيز على دقة التمرير في أماكن ومسافات مختلفة في الملعب، حيث حرص المدير الفني على تصحيح وضعية أكثر من لاعب في أكثر من مناسبة.

مران الزمالك.. خماسي حراسة المرمى يخوضون فقرة ترفيهية

خاض الخماسي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ومعاذ علاء، لمجموعة من التدريبات الفنية، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وخضع الخماسي لفقرة ترفيهية بالتحكم في الكرة عن طريق مباراة كرة طائرة، ثم خاض الحراس فقرة أخرى خاصة بالتمركز الصحيح في منطقة الجزاء، بجانب التعامل مع التصويبات القريبة.