تغسل الكلى وتحرق الدهون.. مكون طبيعى لإنقاص الوزن بسهولة

قالت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرضى السمنة يمتلكون شهية مرتفعة ويقبلون على تناول الوجبات السريعة بشراهة وهو ما ينتج عنه إصابتهم بسمنة مفرطة وأمراض مزمنة مثل الضغط، السكرى.



وأضافت "دعاء سهيل"، خلال لقائها ببرنامج طبيب البلد و المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تنظيم الوجبات الغذائية وتناول أعشاب تسد الشهية مثل البسيتا ،الانسيليوم يساعد على إنقاص الوزن بسرعة.



وأشارت دعاء سهيل إلى أن المياه مفيدة ومهمة للغاية لمرضى السمنة لأنها تغسل الكلى، وتساعد على نضارة البشرة، كما أن يمكن عدم تناول المياه بعد السابعة مساءا وتناول مكملات غذائية وفيتامينات.

ولفتت دعاء سهيل إلى وجود 33 كورس لعلاج مرض السمنة ويتم اعطائها لمريض السمنة وفقا لأعمارهم ، أمراضهم المزمنة ، طبيعة شهيتهم ، وحركة الأمعاء ، وطرق سد الشهية الأصح لحالتهم ومنه كورس “ البيستا ” الذى يحتوى على ألياف وأعشاب طبيعية تعمل على زيادة معدلات الحرق ويسد الشهية .

ونوهت دعاء سهيل ، إنها أطلقت مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” من أجل الحفاظ على صحة جيدة، مشيرة إلى أنها تستهدف فئات مختلفة في المجتمع المصري .