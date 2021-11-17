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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اشتراطات قيد شركات الدواء للتصنيع لدى الغير

صدى البلد

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١، بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير لفتح مزيد من آفاق التنمية، في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية من خلال الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في سوق الدواء.


وشمل القرار الذي نشر اليوم بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ( ٢٥٨ تابع )، زيادة عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، كما ألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.


وتضمن القرار تيسيرات في توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.


يأتي ذلك في إطار التنسيق وحشد الجهود لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء المصرية بما يخدم قطاع المتعاملين في مجال الدواء، وضمن سعي هيئة الدواء المصرية للعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

للاطلاع على القرارات الصادرة:
‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/القوانين-والقرارات-والقواعد-المنظمة/القرارات-الوزارية/

هيئة الدواء المصرية إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة جريدة الوقائع المصرية قبل هيئة الدواء المصرية سوق الدواء

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