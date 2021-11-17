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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن تقدم مصر في جودة التعليم: الاهتمام بالقطاع أحد وصفات الإصلاح للدولة

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن صعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم، يؤكد الجهود التي قامت بها الدولة المصرية والمتواصلة من أجل تحقيق نهضة شاملة خاصة في هذا القطاع والذي يعد سبب رئيسي للتنمية والتقدم.

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وتابعت النائبة صبورة السيد خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد " أن الدولة تعمل على تحقيق جودة التعليم،وذلك  بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2020/2030.


وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن التعليم يعتبر دعامة اساسية للنهضة، سواء اقتصادية و اجتماعية ، موضحة ان الاهتمام بالتعليم يعد أحد وصفات الاصلاح التي يجب أن تأخذ الدولة بها، وهو ما نراه جليا في ظل اهتمام القيادة السياسية وسعيها بالوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات.


وأشارت عضو تعليم النواب، أنه يتم العمل على التأهيل للموارد البشرية وتمكينها حتى يكون هناك نوع من التنافسية بكافة المجالات التي يشهدا العالم.
 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.


وأعلن موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في  الدول محل الدراسة.


و أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وتعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".

طارق شوقي مجلس النواب جائحة كورونا الدكتور طارق شوقي مجلس الوزراء اليوم

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