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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أحمد فاروق يبحث العلاقات الثنائية والتطورات السياسية مع وزير الخارجية اليمني.. صور

السفير احمد فاروق
السفير احمد فاروق مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، حيث ناقشا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

 

من جانبه، وجّه الوزير اليمني الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

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