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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدن خضراء.. خطة البترول لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

تحويل السيارات
تحويل السيارات

كلف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل جميع الأتوبيسات، والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات المطلوبة لهذا الغرض، مطالباً وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. 

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وحول الأمر يستعرض “صدى البلد” خطة وزارة البترول في التوسع بمحطات تمويل الغاز الطبيعي، ومراكز التحويل أيضاً. 

الألف محطة 

ويستهدف قطاع البترول تشغيل عدد غير مسبوق من محطات الغاز يصل إلى  1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في المناطق كافة، وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.

وبحسب أحدث تقارير صادرة عن وزارة البترول عن مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيـارات، وموقف تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات، فأن إجمالي المحطـات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ عددها 1000 محطة.

ووصل عدد المحطات العاملة إلى 490 محطة، كما أن هناك 74 محطة قيد التشغيل، ومحطات أخرى تم الانتهاء من الأعمال المدنية لها بلغ عددها 111 محطة، كما توجد 130 محطة جار الأعمال المدنية بها ، ويبلغ عدد المحطات الجاري تسليم الأعمال المدنية بها 138 محطة، وتوجد 57 محطة يتم تجهيزها لبدء الأعمال المدنية بها.

وحول موقف تطور نشاط الغاز الطبيعي المضغوط خلال الفترة الماضية، قالت الوزارة إن عدد مراكز التحويل أصبح 110 مراكز حتى سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة 141% على بداية تنفيذ المشروع،

ووصل عدد محطات التحويل إلى 464 في سبتمبر بنسبة زيادة 225%، كما زاد معدل السيارات المحوَّلة بنسبة 122%. 

نشاط التموين بالغاز الطبيعى 

ونجحت  شركة مصر للبترول، في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 119 محطة خلال عام، وذلك إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وما تقوم به الشركة من تطوير للمستودعات ومنظومات السلامة والصحة المهنية وترشيد الانفاق والتحول الرقمى في مختلف أنشطتها.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين والتطوير المستمر فى تقديم الأنشطة المختلفة لشركات تسويق المواد البترولية للتطوير والتوسع وزيادة الاستثمارات ، وهو ما تتم مواكبته من خلال استراتيجية تطوير شاملة تتكامل فيها عملية تطوير شكل محطات ومنافذ التسويق وتدريب وصقل خبرات العاملين مقدمى الخدمات للعملاء الذين يحظون بدورات متخصصة فى التوعية وكيفية التميز فى تقديم الخدمات .

كما وجه بالاستمرار فى تطوير المستودعات الرئيسية للمنتجات البترولية بالوجهين القبلى والبحرى وزيادة منافذ التوزيع واستكمال رقمنة هذه المستودعات والمنافذ وكذا مختلف الأنشطة والتوسع فى نشاط تموين السفن وتصدير المنتجات البترولية المتخصصة وخاصة الزيوت والكيماويات فى ظل ما تحققه من عائدات دولارية تدعم استثمارات الشركة واقتصادياتها والاقتصاد الوطنى.

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