ياسمين محجوب الأولى على "ثانوية الدمج": أمي ومدرستي سرُّ تفوّقي

وجّهت الطالبة ياسمين وليد محجوب، الأولى على الثانوية العامة "شعبة الرياضيات – الدمج التعليمي"، رسالة امتنان صادقة إلى والدتها، عبّرت فيها عن شكرها العميق لدعمها المستمر، قائلة: "شكراً يا ماما على كل شيء.. على دعائك، وعلى أنك دائمًا كنتِ بجانبي، أنا ما كنتش هوصل للنجاح ده من غيرك ومن غير دعم مدرستي".



وفي حديثها خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أعربت ياسمين عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، موضحة أنها ما زالت تعيش لحظات الدهشة، وقالت: "لسّه مش مستوعبة اللي حصل.. كان في ناس كتير في البيت، يمكن بدأت أحس بالحقيقة مع طلوع الفجر".

الأم: "ياسمين مختلفة ومميزة"

من جانبها، عبّرت والدة ياسمين عن فخرها الشديد بابنتها، مؤكدة أنها تجاوزت العديد من التحديات لتصل إلى هذا التفوّق، وقالت: "أنا فخورة بياسمين جدًا، لأنها مختلفة ومميزة، وقدرت توصل لهدفها رغم كل الصعوبات. إحنا فعلاً أثبتنا إن التحدي مش نهاية، بل بداية لنجاح كبير".

تحديات جديدة في المرحلة الجامعية

وأشارت الأسرة إلى استمرار بعض التحديات، خاصة ما يتعلق بقبول حالات "الدمج التعليمي" في الجامعات، حيث قالت والدة ياسمين: "كنا بنتكلم من يومين عن إن في جامعات مش بتقبل حالات الدمج، لكن إحنا مستمرين ومتمسكين بحق ياسمين، وإن شاء الله تلاقي المكان اللي يناسب تميزها".