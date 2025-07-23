مفاجأة سارة لطلاب STEM بشأن القبول بالجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أبرز التعديلات التي تم إقرارها ضمن نظام تنسيق الجامعات 2025، والتي تشمل قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، وكذلك شهادة الثانوية الأزهرية.

تنسيق الجامعات 2025

وكشف المجلس الأعلى للجامعات عن تسهيلات جديدة لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، حيث تقرر الآتي:

يعفى طلاب STEM من قواعد التوزيع الجغرافي حيث سيتم ترشيح الطلاب الحاصلين على شهادة STEM إلى الكليات الجامعية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، وذلك عبر التنسيق الإلكتروني الرسمي.

كما يعفى طلاب STEM من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بدءًا من الفرقة الثانية، بشرط حصول الطالب على تقدير جيد جدًا فأعلى (أو ما يعادله من المعدل التراكمي حسب ما يحدده مجلس الجامعة) بنهاية كل عام دراسي خلال المرحلة الجامعية الأولى.