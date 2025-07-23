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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة سارة لطلاب STEM بشأن القبول بالجامعات

طلاب STEM
طلاب STEM
نهلة الشربيني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أبرز التعديلات التي تم إقرارها ضمن نظام تنسيق الجامعات 2025، والتي تشمل قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، وكذلك شهادة الثانوية الأزهرية.

 تنسيق الجامعات 2025

وكشف المجلس الأعلى للجامعات عن تسهيلات جديدة لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، حيث تقرر الآتي:

يعفى طلاب STEM من قواعد التوزيع الجغرافي حيث سيتم ترشيح الطلاب الحاصلين على شهادة STEM إلى الكليات الجامعية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، وذلك عبر التنسيق الإلكتروني الرسمي.

كما يعفى طلاب STEM من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بدءًا من الفرقة الثانية، بشرط حصول الطالب على تقدير جيد جدًا فأعلى (أو ما يعادله من المعدل التراكمي حسب ما يحدده مجلس الجامعة) بنهاية كل عام دراسي خلال المرحلة الجامعية الأولى.

طلاب STEM تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات الأعلى للجامعات الثانوية العامة 2025

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