تعليق جديد من "الموسيقيين" عن منع مؤديّ المهرجانات من الغناء |فيديو

قال حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إننا نعيش سنوات الجمهورية الجديدة والفن أصبح فى خطر وعلينا التصدى لمثل هذا النوع من الغناء.

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، خلال مكالمة هاتفية ببرامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه لا يعرف أسباب تردى الذوق العام ووجب علينا تحجيم ظاهرة إنتشار هذا النوع من الغناء الغير لائق بتاريخنا الفنى.

وأشارت نقابة المهن الموسيقية، إلى أن قرار النقابة ملزم لكل الأماكن التى يقدم م بها مثل هذا النوع من الغناء.

وتابعت نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة على مسافة واحدة من كل الفنانين ولا نحارب الأشخاص هدفنا وقف الإسفاف، قائلاً: "قد أعذر من أنذر.. واللى مخدش باله قبل كدا ياخد باله".

واستكمل: أن كل ما يختص بالمزيكا والحفلات لابد أن يأخذ فى عين الاعتبار أن الاسماء المعلن عنها تم إيقافهم ومنعهم.