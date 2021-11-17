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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تصل قرية الغرق بـ إطسا في الفيوم ..شاهد

جانب من الانشطة بمركز
جانب من الانشطة بمركز أطسا

قامت مبادرة حياة كريمة، بتنظيم مجموعة من الورش الفنية المتنوعة مع الأطفال، بمركز إطسا، في محافظة الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم و الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان جلال عثمان رئيس الادارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد و بحضور حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة و سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم ،تتوالي فعاليات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري بمركز الشباب بقرية الأعمى الغرق بمركز إطسا .

 أقيمت مجموعة من الورش الفنية المتنوعة مع الأطفال منها ورشة خيامية لعمل لوحة فنية للريف المصري من قماش الخيامية للمدربة سمية فريد ، و ورشتي فنون تشكيلية أحدهما لرسم مناظر طبيعية لمحافظة الفيوم مع الأطفال للفنان محمد عبد الرحمن و أخري للرسم الحر مع الفنان أحمد مهني بالتوازي مع ورش تعليم أساسيات الرسم و عجينة السيراميك و ورشة اعادة تدوير ورق الجرائد التي نفذتها الادارة العامة للدراسات والبحوث.

كذلك ورشة مسرح أدارها الفنان أحمد سلاموني تضمنت ألعاب مسرحية تفاعلية مع الأطفال بإستخدام الصوت والايقاعات المسرحية.

إلي جانب فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة أدارها لجنة من الشاعر عبد الكريم عبد الحميد و الفنان حسام كامل ، كما أقيمت أيضا ورشة حكي مع الأراجوز بعنوان '' ازرع الخير ''  لجيهان عبد الله تضمنت حكي لقصة الأصدقاء الثلاثة أوضحت خلالها قيمة الصدق و حب الخير للآخرين و عدم التنمر واستغلال الآخر .

إلي جانب ورشة عمل بعنوان '' قيم مصرية '' للمدرب خالد علي أوضح خلالها تعريف مفهوم القيمة و ناقش قيمتي الاحترام و المحبة و أهمية تعزيزهم داخل المجتمع ،ثم ورشة أشغال يدوية لعمل خدادية علي شكل قلب من قماش الموهير للمدربة فاطمة محمد .

كما أقيمت ورشة حكي بعنوان '' زواج القاصرات '' لمروة محمود عطية ناقشت خلالها تعريف مفهوم القاصرات و الزواج المبكر أسبابه و دواعيه النفسية والاجتماعية المتسببة في حدوث هذه الظاهرة و عرض و الآثار المترتبة عليه سواء صحية أو نفسية أو اجتماعية و مشكلات الأوراق الثبوتية ، مع عرض لبعض التجارب من أرض الواقع بمناقشة مجموعة من سيدات القرية.

كما تم عمل مسابقات ثقافية وترفيهية بين الأطفال ، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية.

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مبادرة حياة كريمة حياة كريمة مركز اطسا الورش الفنية محافظة الفيوم وزير الثقافة الريف المصري قرية الأعمى الغرق

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