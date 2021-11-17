في الجمهورية الجديدة .. إعلان سعر لتوريد "القمح" قبل الزراعة .. فيديو

قال الدكتورعلاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن من أهم السلع الإستراتيجية هى القمح، لأن هو رغيف الخبز و لقمة العيش كما يطلق عليه المصريين، و من لا يملك غذائه لا يملك قراره.

وأضاف " علاء خليل" ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة " تن"، أننا في الجمهورية الجديدة ، لأول مرة في تاريخ مصر لا طالما بح صوتنا كعلماء بأعلان سعر لتوريد القمح قبل الزراعة، و ذلك لأول مرة تحدث هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع الزراعة ما لم يولييه رئيساً من قبل.

و نوه علاء خليل، إلى أنه اليوم تم تسجيل صنفين جديدين من القمح و صنفين جديدين من البرسيم ، مؤكداص أن مصر أثبتت أنها دولة لا تعرف المستحيل و هناك إهتمام بالغ بقطاع الزراعة، و أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتركيز مشروع " مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية.

وأكد، أننا سنصل إلى 75% من احتياجاتنا من القمح في عام 2030.

