عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنك يقاضي شركة تسلا بسبب تغريدة كتبها ايلون ماسك

ايلون ماسك
ايلون ماسك

رفع بنك «جي بي مورغان» دعوى قضائية ضد شركة «تسلا» مطالباً إياها بدفع مبلغ 162.2 مليون دولار، وذلك بعد أن قام الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بنشر تغريدة على موقع «تويتر» في عام 2018 قال البنك إنها خرقت اتفاقاً صدر في 2014 يتعلق بخيارات أو ضمانات تداول الأسهم التي باعتها «تسلا» للبنك.

ووفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية، تمنح الخيارات، أو الضمانات، المالكَ الحقَّ في شراء أسهم الشركة في تاريخ معين وبسعر محدد «strike price».

وتتمحور الدعوى، المرفوعة في محكمة اتحادية في مانهاتن، حول اضطرار «جي بي مورغان» إلى تغيير أسعار الأسهم الموجودة في الضمانات نتيجة لتغريدة كتبها ماسك في 2018 أشار فيها إلى أنه يفكر في إخراج شركة «تسلا» من البورصة وتحويلها إلى ملكية خاصة.

وكتب ماسك أنه يملك «ضمانات لتمويل» صفقة التحويل، مقدراً سعر السهم في «تسلا» بنحو 420 دولاراً.

وارتفعت أسهم الشركة لفترة وجيزة بعد إعلانه، لكنها هبطت مرة أخرى. وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ماسك بالاحتيال بسبب هذه التغريدة واصفةً إياها بأنها تحتوي على «ادعاءات كاذبة ومضللة».

ويجادل «جي بي مورغان» بأنه مع تحديد ماسك لسعر السهم عند 420 دولاراً، شعر البنك بأنه لن يتمكن من الوصول إلى السعر المحدد «strike price» في اتفاقه مع «تسلا» والبالغ 568 دولاراً وبالتالي لن يحقق أي مكاسب من الأسهم. وفقاً لذلك، قام البنك بخفض السعر المحدد لزيادة فرص الربح.

ومن غير المعتاد أن يقاضي أحد البنوك الكبرى عميلاً بارزاً مثل «تسلا».

ولم تستجب شركة صناعة السيارات الكهربائية لطلب التعليق على هذه القضية.

تسلا دولار إيلون ماسك تويتر بولارد بنك

موضوعات متعلقة

10 علامات تدل على الإصابة بمرض التوحد عند البالغين.. ما هي؟

ضعف الإدراك والتدهور العقلي.. اعرف خطورة النوم لأكثر من 6 ساعات يوميا

الأغلى في العالم.. بيع لوحة لكومة قش بريشة فان جوخ بـ 35.9 مليون دولار

أكبر أوركسترا في العالم.. 12 ألف موسيقي يعزفون بشكل موحد في هذه البلد

طيور الأمازون تغير أشكالها بسبب التغيرات المناخية

البطولة الأولى في تاريخ مصر..منتخب كرة القدم للمبتورين يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا

بانجيا.. رحلة استكشاف جديدة للبراكين على سطح القمر والمريخ

قطرة دم واحدة..اختبار جديد يكشف حجم المناعة ضد كورونا خلال 10 دقائق

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18-11-2021

أوجستي بوش.. ساحر إسباني سيطر على كرة السلة المصرية.. وأصبح عقدة مرعي الأزلية

بعد موافقة النواب| 7 مخالفات بقانون المالية العامة الموحد ..تعرف عليها

أجر عمرة بعد الفجر .. أمور تجعلك تحصلها من البيت

عودة الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 18- 11- 2021 والقنوات الناقلة

أقوى دعاء لتصبير أهل الميت.. مجرب تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ