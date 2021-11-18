أسامة نبيه يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي بمباراة القمة

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، أن غياب المدرب العام مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سبب في هزيمة الفريق أمام الأهلي في القمة.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "المدرب العام دوره هام للغاية في الفريق، واللاعبين لم يحالفهم التوفيق أمام الأهلي".



وأضاف أسامة نبيه، إن النادي الأهلي يملك مدربا خبيرا في القارة الافريقية، ويعرف التعامل جيدا مع المباريات الكبيرة.

وأوضح نبيه أن تغير طريقة لعب الأهلي وموسيماني في مباراة القمة أثرت على باتريس كارتيرون خلال اللقاء.