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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أزهري: عبادة ثوابها كأجر 50 شهيدا.. فيديو

الدكتور رمضان عبد
الدكتور رمضان عبد الرازق

نشر الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فيديو يتحدث فيه عن عادة تجعل الله عز وجل يكافئ بأجر 50 شهيداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.


وقال الدكتور رمضان عبد الرازق، في حديث رواه الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني، أنه لما نزل قول الله عز وجل في سورة المائدة الآية 105، (يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)، قال أبي ثعلبة الخشني: “يا رسول الله أندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟”.

 

فقال صلي الله عليه وسلم: «لا، بل أتمروا بمعروفي وتناهوا عن منكري، حتى إذا رأيت 4 أشياء، شُحاً مطاعاً، وهوي متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه.


وأكمل الدكتور رمضان عبد الرازق، فهم الأشخاص الذين يسيرون خلف أهوائهم دون الرجوع لأوامر ونواهي المولي عز وجل، ودنيا مؤثرة تعني أن كل هم الأشخاص الدنيا ولا يفكرون في الأخرة، أما إعجاب كل ذي رأي برأيه تعني إعجاب كل شخص برأيه دون الاعتبار بحديث الكبار.

 

وتابع الدكتور رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً العمل فيهن من قبض على جمر، للعامل فيهن أجر 50 شهيداً).

 

وفسر فضيلته ذلك بأن المتمسك بدين الله والعامل بأوامره والمنتهي عن نواهيه في هذا الزمن كمن يمسك قطعة من الفحم بيده، وأن المولي عز وجل يعطيه أجر 50 شهيداً من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الدكتور رمضان عبد الرازق رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف الازهر الشريف اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف

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