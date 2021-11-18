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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلها 30 ثانية.. جونسون يقدم اعتذاراً لعدم ارتداء الكمامة بأحد المستشفيات

بوريس جونسون
بوريس جونسون

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى في الشمال الشرقي للبلاد، بعد أن قال أكثر من 10 مرات إنه اتبع القواعد في جميع الأوقات.

وحسب تم التقاط صور لجونسون وهو يُحيي الممرضات في مستشفى هيكسهام، بدون أن يرتدي قناعًا أو كمامة الأسبوع الماضي، مما تسبب في رد فعل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي البداية رفض مكتب رئيس الوزراء الانتقادات والأقاويل الخاصة بأنه انتهك أي قواعد، وأخبر الصحفيين أنه "اتبع إجراءات فيروس كورونا المعمول بها أثناء زيارته، بما في ذلك ارتداء كمامات في جميع الأقسام الطبية".

لكن بعد ذلك أقر جونسون أمام مجلس العموم بأنه كان مخطئًا عندما سار في ممرات مستشفى هيكسهام، بعد تقارير تفيد بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة؛ لكنه قال للنواب إنه لا ينبغي اعتبار الحادث ضمن "سلسلة جرائم".

وقال: "بالكاد مرت 30 ثانية دون ارتدائي الكمامة"، مضيفًا: "خرجت من غرفة بالخطأ ولم أكن مرتديًا الكمامة، وقد ارتديتُها بمجرد أن أدركت أنني ارتكبت الخطأ. أعتذر عن ذلك".

وأشار: "ستؤكد معظم صور زيارتي للمستشفى أنني كنت ارتدي الكمامة على النحو الواجب طوال الوقت".

ووفق لوكالة "رويترز" للأنباء؛ اتُّهِم جونسون بتجاهل القواعد الصحية المفروضة، بعد أن أرسل رؤساء المستشفيات بريدًا إلكترونيًّا إلى رئاسة الحكومة قبل الزيارة، وشددوا على ضرورة ارتداء الكمامة في كل الأوقات.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستشفي جونسون فيروس كورونا

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