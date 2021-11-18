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رئيس التحرير
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ديني

انقذوا ولادنا.. أولياء أمور فتيات أبو النمرس يستغيثون بشيخ الأزهر: المعهد غرقان.. والأوبئة تهدد حياة الطالبات.. فيديو

غرق معهد فتيات أبو
غرق معهد فتيات أبو النمرس بمياه الصرف الصحي

تقدم عدد من أولياء أمور طالبات معهد فتيات أبو النمرس باستغاثة عاجلة لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر لإنقاذ أبنائهم من الطالبات بعد تكرار مشكلة غرق المعهد في مياه الصرف الصحي وهو ما يتسبب في إعاقة الحركة التعليمية داخل المعهد علاوة على انتشار الأمراض والأوبئة بين الطالبات.

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وقال محمد محمود، أحد الأهالي:إن معهد فتيات أبو النمرس يغرق في مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في هذا التوقيت من كل عام، مما يعيق الحركة التعليمية داخل المعهد، متسائلا: "منظر المعهد وهو غرقان كدة .. يرضي مين؟!.. هل دا مكان مناسب لولادنا يتعلموا فيه؟!".

وأضافت الحاجة ابتسام، إحدى أولياء الأمور: "المدرسين اشتكوا أكتر من مرة لوضع حل جذري للمشكلة دون جدوى، ومازالت تتكرر المشكلة كل عام دون حل.. نروح لمين عشان ننقذ ولادنا؟!".. مشيرة إلى أن حل المشكلة يتوقف على ردم المعهد ما يقرب من 50 سنتيمتر ليرتفع عن سطح الأرض، وبالتالي يمنع تراكم المياه داخل المعهد في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأكد الحاج محسن إبراهيم، أحد الأهالي، أن المشكلة حلها بسيط وتم إبلاغ الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية العام الماضي، لكنهم لم يحركوا ساكنا، مضيفا: "قالوا مستنيين رد الإدارة الهندسية.. بقالنا سنة كاملة والإدارة الهندسية لسه مردتش .. هل نسيب ولادنا يموتوا لحد ما نلاقي حل للمشكلة؟!.

ويستغيث أولياء الأمور بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بسرعة حل مشكلة معهد فتيات أبو النمرس قبل أن تحل كارثة انتشار الأوبئة بين طالبات المعهد.

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