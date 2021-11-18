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رئيس التحرير
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بين الناس

القابضة للمياه: ختام الدورات التدريبية لأبناء قرى حياة كريمة كأول نموذج بشركاتها التابعة

صدى البلد

 

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على مدار ١٤ يوما، فاعليات الدورة التدريبية "أساسيات الصيانة الميكانيكية" كأول نموذج تدريبي يستهدف أبناء قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.


وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، تهدف إلى تحقيق تطوير شامل فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات من ناحية، وبناء الشخصية المصرية وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم لتواكب متطلبات سوق العمل.


وأشار إلى أن الشركة القابضة بدأت أولى برامجها التدريبية لأبناء قرية الزرابى بمحافظة أسيوط لتكون نواه لعدد من البرامج التدريبية بمختلف المجالات الفنية والمهنية والتعليمية وتنفذها إدارة التدريب بالشركة القابضة خلال الفترة القادمة.


وأوضح أن الدورة عقدت بمركز الخدمات المجتمعي بقرية الزرابى مركز أبوتيج، بمحافظة أسيوط، ضمن سلسلة من الدورات المستهدفة، ووجه إدارة دعم مراكز التدريب بمتابعة التنفيذ فى جميع محافظات التى تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


واستقبل اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الأستاذة وفاء يوسف، مدير عام التدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة للمياه، والأستاذ ياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لحضور ختام فاعليات الدورة التدريبية.

 

وقال "درة" أن الدورة التدريبية المنعقدة بقرية الزرابي تحت عنوان " أساسيات الصيانة الميكانيكية" تسعى إلى تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة الرئاسية  والتى تستهدف تحقيق الاستثمار في الإنسان المصري بالقري الأكثر احتياجًا والمستهدفة من المبادرة لتحقيق مؤشرات الحياة الكريمة والإرتقاء بمستوى المعيشة فى القرية الريفية.

 

وأكد أن البرنامج التدريبي استهدف 300 مستفيد من أهالى القرية على مدار14 يوم بدءاً من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م وحتى اليوم الخميس الموافق 18  نوفمبر 2021م  بواقع 5 ساعات يومياً.

 

 وأضاف أن الدورة التدريبية توجهت لمختلف الفئات العمرية من الشباب والأطفال لتقديم برنامج عملي لهم لأنواع العدد واستخداماتها، وأنواع آلات تشغيل المعادن واستخداماتها، وتمييز خامات المعادن ومقارنتها، والتعرف على أنواع الشحوم والزيوت ، والمفاهيم العامة ( الضغط، القوة، الطاقة، الشغل، القدرة)، وإتزان المعدات ( Balancing Machine).

 

وتابع أن الدورة استهدفت التعريف بمكونات عدد من الورش المتنقلة بالشركة من بينها ورشة الكهرباء، لتوعية الشباب بكيفية تحقيق استفادة من الورشة في صيانة محركات الديزل أو لف المحركات الكهربائية، وورشة صيانة المحابس، والتى تمكن الفنيين من إعادة تأهيل وصيانة المحابس بمختلف أنواعها، وورشة التصوير التليفزيوني والتى تمكن من التعرف على وجود أى انفجارات أو أعطال فى خطوط الصرف الصحى وتحديد المكان المناسب لإجراء أعمال الحفر، وسيارة خدمة العملاء لتحقيق خدمات المواطنين بقطاعي المياه والصرف الصحي في أماكنهم، والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، ومركز الخدمات المجتمعي الخاص بالمبادرة الرئاسية والتى تعمل على توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المشروعات القومية الخاصة بالمبادرة الرئاسية.

 

ولاقت الدورة التدريبية استحسان من الشباب المشاركين والاهالى، وتم توزيع شنط عدد الصيانات الميكانيكية والكهربائية على المتدربين.

مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب

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