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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة العراق تمنح الضوء الأخضر للتصنيع العسكري

التصنيع العسكري في
التصنيع العسكري في العراق

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن وجود تحرك حكومي تجاه إعادة التصنيع العسكري، كما أن متخصصين بالشأن الأمني أكدوا أن المشروع ستكون له فوائد وميزات كثيرة من بينها دعم القوات الأمنية وإيقاف استنزاف الموازنة فضلا عن توفير فرص عمل.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك محاولات لتنشيط عمل التصنيع العسكري لاسيما في مجال خدمة القوات الأمنية، من خلال تصنيع العتاد الخفيف والمتوسط الذي يلبي طموحات ومتطلبات قواتنا الأمنية"، مبيناً أن "ذلك يعتمد على التخصيصات المالية التي إذا توفرت فستكون هي الكفيل بتصنيع المواد الخاصة بالمجال الامني العام، اما اذا كانت التخصصات المالية محدودة، فإن ذلك لن يأخذ حيزاً كبيراً".

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وأضاف أن "هناك الكثير من الامور نحتاجها في عملية التصنيع، ولكن ذلك يعتمد على قدرة التخصيصات المالية لجلب المكائن والمعدات لان المعدات السابقة دمرت او اتلفت والباقي منها لا يلبي متطلبات القوات الامنية".

وأكد أن "القيمة المالية التقديرية لاعادة التصنيع العسكري تتعلق بموازنة وزارة الدفاع".

فيما ذكر الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "من الناحية الدستورية لا يوجد اي مانع في انشاء مصانع لتصنيع الأسلحة، وسبق لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون هيئة تصنيع المعدات الحربية في جلسته المنعقدة بتاريخ ال15 من مايو العام 2018، وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في ال23 من سبتمبر العام 2019"، مشيراً، الى أن "الهدف من هذا التشريع انشاء مصانع حربية عراقية لسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاستيراد والإفادة من الخبرات العراقية في هذا المجال".

وتابع أن "هناك مشاريع نجحت مثل تصنيع طائرات عراق واحد بأيدٍ وخبرات عراقية، ومازلنا في بداية الطريق على امل توفير تخصيصات مالية في الموازنات القادمة لدعم تطوير قطاع التصنيع الحربي"، موضحاً انه "لا يوجد أي مانع لإعادة التصنيع العسكري، ويجب ان ينشط العراق في هذا القطاع ليعوض الفترة التي فقد فيها إمكانياته بهذا المجال".

العراق التصنيع العسكرى العمليات المشتركة الأمن اخبار العالم

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