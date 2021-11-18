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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة المقاولون العرب للفوز على الأهلي بالدوري

الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون العرب

عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات اليوم، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة.

ويخوض أبناء ذئاب الجبل  لقاء هام مع الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدث عماد النحاس مع لاعبي المقاولون العرب، على ضرورة التركيز خلال مباراة الأهلي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب النحاس لاعبيه بضرورة التركيز أمام النادي الأهلي، خاصة في الدقائق الأولى من المباراة، من أجل تفادي استقبال الأهداف في وقت مبكر، خاصة وأن المارد الأحمر يتمتع بخط هجوم قوي.

قرر مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال نجاحهم في تحقيق الفوز على النادي الأهلي.

مكافآت خاصة

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على  الفريق الأول لكر القدم أن مسؤولي النادي، اتخذوا قرارا بصرف مكافآت خاصة للاعبين قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، وذلك حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى.

ولعب المقاولون العرب ثلاث مباريات قبل مباراة الأهلي ونجح أبناء ذئاب الجبل فى الفوز فى اللقاء الأول أمام ايسترن كومباني بهدف دون رد، قبل أن يتعرض الفريق للهزيمة الأول أمام إنبي بنتيجة 3-2، بعدها حقق الفريق التعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1.

الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي عماد النحاس المقاولون العرب ذئاب الجبل

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