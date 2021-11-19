عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن... شهب الأسديات تتساقط من سماء مصر فى مظهر مبدع

شهب
شهب

تشهد سماء مصر الان، زخات شهب الأسديات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب الأسديات هي زخة شهابية متوسطة ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

لم يحدث من القرن الـ 15... تعرف علي تفاصيل أطول خسوف جزئى للقمر

وصرح الدكتور تادرس أن زخات شهب شهب الأسديات يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة عند الذروة، وأشار إلى هيمنة القمر شبه الكامل على السماء هذا العام ، سوف يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها.

وأوضح أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء ..

ونوه أستاذ الفلك، أن اكتمال القمر سيسبب مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

شهب الاسديات الظواهر الفلكية الفلك شهب زخات شهب اخبار التعليم

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

وفاة علي السرجاني رئيس اتحاد الطائرة الأسبق

تحت جهاز التنفس.. إبنة سهير البابلي تطلب الدعاء لوالدتها

كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

فولو ولا بلوك.. أحمد فهمي يكشف علاقته بـ محمد رمضان على السوشيال ميديا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

2000 دولار.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع سعره.. فيديو

ثلوج وأمطار رعدية |5 محافظات تقرر تعطيل الدراسة خوفا من طقس السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ