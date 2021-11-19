الآن... شهب الأسديات تتساقط من سماء مصر فى مظهر مبدع

تشهد سماء مصر الان، زخات شهب الأسديات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب الأسديات هي زخة شهابية متوسطة ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وصرح الدكتور تادرس أن زخات شهب شهب الأسديات يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة عند الذروة، وأشار إلى هيمنة القمر شبه الكامل على السماء هذا العام ، سوف يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها.

وأوضح أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء ..

ونوه أستاذ الفلك، أن اكتمال القمر سيسبب مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.